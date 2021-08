Luis García: "El Betis tiene jugadores diferenciales como Borja, Canales o Fekir"

El Betis se enfrentará al Mallorca en la primera jornada de LaLiga y el técnico bermellón, Luis García Plaza, ha resaltado la calidad del equipo verdiblanco. "Tiene jugadores diferenciales", ha explicado el entrenador, que se ha mostrado satisfecho con los fichajes realizados hasta el momento. "Sólo nos falta un nueve", ha añadido el García Plaza.

"El Betis es una gran plantilla. Un equipo que juega Europa League en España tiene que tener un gran equipo y lo son. Será un partido difícil, pero este año tendremos muchos encuentros así y nuestro trabajo es complicarles el encuentro. Tienen jugadores diferenciales como Borja Iglesias, Canales, Fekir...", ha indicado el técnico del Mallorca, que también ha apuntado el estado físico de su equipo. "(Jaume) Costa no podrá jugar, no es nada grave pero no está disponible tras terminar lesionado el Ciutat de Palma. Antonio (Raíllo) es posible que juegue todo el partido porque es central y no está tan exigido, pero los otros no pueden jugar los 90 minutos porque no están al 100%", ha añadido García Plaza sobre Abdón Prats, Amath y Raíllo.

"Afronto el partido con mucha ilusión, al igual que la plantilla. A los jugadores les veo ya con muchas ganas ya de jugar y ser titulares. Vamos a ver un equipo equilibrado, pero que siga una línea parecida que el de la temporada pasada, pero sabiendo las complicaciones. Sabemos que hay que presionar arriba y defender más lejos del área", ha señalado el técnico, que deja claro su libro de estilo: "Hay que atacar bien y defender bien para poder cumplir los objetivos. Para mí jugar bien es generar más que el rival y evitar que el otro te haga ocasiones".

Además, el técnico ha destacado los fichajes de Kubo y Battaglia. "Es un jugador que me lo planteo dentro de diferentes posiciones de ataques. Tiene movilidad, desborde, último pase y espero que aporte gol. Ha llegado con mucho rodaje y muy bien físicamente. Es muy listo, en el primer entreno ya ha visto las diferencias entre su última etapa aquí y mi estilo", ha explicado García Plaza, que también ha resaltado la importancia del centrocampista argentino: "Me gusta porque era un perfil necesario porque si se lesiona un central necesitamos bajar a Sedlar allí y ya se nos desmonta el esquema".