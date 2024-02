García Plaza: "El Betis apunta alto"

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, opinó este sábado que "el Betis apunta alto" y avisó de su mejoría tras el mercado de invierno. El madrileño destacó en rueda de prensa que los nuevos jugadores del equipo verdiblanco son "muy importantes y le dan otro aire al equipo".

"Si ya eran buenos, ahora ganan mucho más", añadió el entrenador babazorro. Vascos y andaluces volverán a verse las caras en poco tiempo este año. "Este tipo de partidos siempre sirven de algo pero las circunstancias también cambian", dijo.

De hecho también puso el foco en la reciente derrota europea de los béticos. "Seguro que saldrán a tope contra nosotros", añadió. Reconoció que no será un partido "fácil, pero remarcó que ya han demostrado que pueden competir en cualquier campo. "Hay que dar el cien por cien para poder ganar", expresó.

"Tendremos que ir al límite para poder sumar", añadió y matizó que "la permanencia no está todavía conseguida". "No está hecha, ni por mucho". "Si somos capaces de sumar en los próximos partidos ante rivales directos, esto será otra cosa", admitió el preparador, que además se fijó en los siguientes duelos ante Mallorca, Osasuna y Rayo. "El que piense que está todo hecho está equivocado y no sabe lo que es la Primera División", zanjó Luis García Plaza, que avisó de que después de esos rival directos llega "un calendario jodido".