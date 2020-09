Pellegrini: "No hubo mentalidad, juego ni actitud"

Manuel Pellegrini ha realizado un análisis bastante crítico con la actuación del Betis en Getafe, donde ha caído sin paliativos por un contundente 3-0, en un partido que también trae acarreada la sanción de Mandi, que fue expulsado por doble amarilla en apenas dos minutos, el 82 y el 83, con el encuentro ya resuelto. "Fue una noche negativa en todos los sentidos".

El técnico chileno se mostró muy disgustado. "Fue una actuación muy falsa y muy mala. Nos han tirado tres veces y nos hicieron tres goles. Pero independientemente de eso, nosotros tampoco llegamos a situaciones de gol. Así que fue una noche muy falsa y muy mala. Es difícil buscar una responsabilidad por esos factores. Puede ser que haya habido cansancio por el partido con el Real Madrid, ante un difícil Getafe, pero que te haga tres goles el Getafe es bastante difícil también, pero los pudieron hacer".

Los cambios tras el descanso: "Los cambios fuera para dar descanso a jugadores que habían tenido mucho rato. El partido ya estaba terminado con 3-0. Si hubiéramos estado llegando a lo mejor siempre se puede ponerle un poquito de intentar convertir un gol, pero no teníamos forma de llegar a la portería contraria, y por lo menos que tuvieran otros jugadores minutos. En la segunda parte al menos lo intentaron equiparar, para buscar algo, para que no nos hicieran los goles, por lo menos lo intentamos, pero con muy poca idea".

La posible sanción, olvidada: "Estaba olvidado a las doce, al terminar el partido contra el Real Madrid. Ahora estamos preocupados de intentar ganar al Valencia. Es un rival difícil, antes de la fecha FIFA, pero hay que intentar ir a ganar y no podemos repetir la actuación de hoy".

Un Getafe poco goleador hizo tres: "Jugamos un partido muy falso, defensiva y ofensivamente. El Getafe no es un equipo goleador, es un equipo luchador. Los tres goles fueron por tres llegadas, ayudados por nuestras carencias defensivas. Pero tampoco tuvimos llegadas nosotros. Fue un partido para olvidar en todos los aspectos".

Razones para la pésima imagen: "El equipo no tuvo mentalidad, no tuvo juego, no tuvo actitud. Las razones habría que buscarlas si fue porque no tuvo recuperación, por falta de credibilidad en que podíamos ganar de la manera que estábamos jugando. Pero los partidos cambian. Ni Bartra ni nadie puede quedar contento con el rendimiento del equipo en general. No supimos defender bien ni atacar bien".

Bartra en el lateral derecho: "Tenía que hacerlo con Bartra o con Mandi. Uno de los dos se tenía que acomodar a jugar en el lateral derecho, los dos lo habían hecho en ocasiones convenientes. Estimamos conveniente cambiar sólo a un jugador. Si no habríamos tenido que pasar a Mandi a la derecha, a Bartra a la derecha, y sólo dejamos a Sidnei por Marc. Pero la defensa no corresponde sólo a la línea de cuatro o al portero, sino a todas las líneas. Y hoy no tuvimos coordinación en las líneas para poder realizarla".