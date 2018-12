Lo Celso: "¿El Messi del Betis? No, Messi sólo hay uno"

El futbolista del Betis Gio Lo Celso tiene las ideas claras y la mente ordenada. Es humilde y quiere disfrutar del fútbol en cada momento. Por eso, pese a que muchos aficionados béticos ven en él al Messi del Betis, el centrocampista heliopolitano lo tiene claro. "No arrancaría a hablar de eso. Messi es uno solo. Por eso cada vez que se nombra eso a uno no... Lo escuché, pero no tiene sentido. Messi hay uno solo y es el 10 del Barcelona. Nos llena los ojos a todos los futboleros", ha dicho en una entrevista en la noche de este lunes en los medios oficiales del club verdiblanco.

Dentro su humildad, Lo Celso ha elogiado a Di María por lo bien que se portó con él cuando firmó por el PSG a la hora de adaptarse a un nuevo club tras dar el salto desde Argentina: "Como yo siempre dije, Ángel salió del club de donde soy yo, Rosario. Uno veía la carrera que estaba haciendo. Lo profesional que era, la persona humilde que es y dentro del campo lo notábamos cada partido. Por características somos muy distintos, es desiquilibrante, tiene gol y es rápido. Nosotros hacemos lo que podemos (risas). Ya después cuando llegué a París me recibió muy bien. Me ayudó en cada momento. Era mi primera experiencia en Europa y me hizo la adaptación más fácil. Muy agradecido a él y a su familia, no podía creer que compartía momentos con el que era mi ídolo. De verlo por la tele a jugar con él".

Ya en clave bética, el futbolista canalla ha restado importancia la hecho de haber sido designado por la UEFA como el mejor centrocampista en la presente edición de la Liga Europa: "Para nosotros es muy importante clasificarnos como primeros. Lo que nos planteábamos desde el principio. Después, si vienen las cosas individuales, mejor, pero lo primero es lo grupal".

Por último, Lo Celso ha manifestado su alegría y satisfacción por haber recalado en el Betis para poder mostrar su fútbol: "Cuando llegué me dijeron que se aquí se vive el fútbol de una forma muy particular. Pero hasta que no estuviera acá no lo iba a saber. Llevo un tiempo y me he dado cuenta de que es una ciudad muy pasional. Los hinchas del Betis son muy seguidores de su equipo. Cada partido cómo esta el campo, eso para un jugador es muy importante. Estoy viviendo ahora lo que me habían contado antes de venir al Betis".