La hora de empezar a ganar

Después de dos semanas de parón, vuelve a rodar la pelota para el Betis esta noche en el Nuevo Los Cármenes.

Y lo hace con la intención de los verdiblancos de conseguir la primera victoria de la temporada en Liga, después de dos empates (1-1 ante Mallorca y Cádiz) y una derrota (0-1 frente al Real Madrid) que dieron paso a un descanso en donde el mensaje lanzado desde Heliópolis se resume en que entiende Manuel Pellegrini y la dirección deportiva que hay plantilla para tres competiciones, que la planificación ha sido buena, que entre el chileno y el director deportivo, Antonio Cordón, no ha habido ninguna discrepancia y que en el mercado ha destacado –así lo indicó el extremeño en la presentación de Bellerín como jugador verdiblanco– la figura del vicepresidente en materia de fichajes. Es, por tanto, el momento de que todas esas palabras se traduzcan en hechos, en resultados positivos, y que el beticismo empiece a sonreír. Es la hora de que los de Heliópolis empiecen a ganar.

Para ello, Pellegrini ha citado a todos sus futbolistas disponibles, incluyendo a Bellerín y Willian José, y a los internacionales (Guardado, Pezzella, Guido, Bravo y Miranda), teniendo en estos momentos la única baja de Lainez, que sigue con la recuperación de un esguince de tobillo. Así, y al ser una semana con tres compromisos exigentes, el preparador verdiblanco tiene en mente realizar algunos cambios, empezar con las rotaciones sin perder un ápice de competitividad en su equipo, del que espera que esté más acertado en ataque que en los tres primeros partidos ligueros. De este modo, son varias las incógnitas que se presentan en el Betis de cara a un once en el que Bellerín tiene muchas opciones de salir de inicio, al igual que Bartra o incluso el propio William Carvalho, sin obviar la figura de Joaquín.

El Betis podría presentar algunas variaciones en el once con respecto al que jugó ante el Madrid por la serie de partidos que se le viene

Mientras, el Granada de Robert Moreno afronta el partido ante los verdiblancos con el objetivo de redimirse de la goleada encajada en Vallecas (4-0), donde la imagen de los nazaríes fue pésima. Y al igual que el Betis, los rojiblancos suman dos puntos, pues además de esa derrota ante el Rayo, empató en Villarreal (0-0) y ante el Valencia (1-1) de local, y además tendrán que jugar a continuación contra dos equipos potentes como el Barcelona y la Real Sociedad, por lo que confían en lograr la primera victoria en esta jornada para no quedarse mirando más de cerca la zona baja de la clasificación.

Los verdiblancos tendrán que estar muy atentos a la pareja que forman Bacca y Luis Suárez, quienes atesoran movilidad, velocidad y gol

Robert Moreno cuenta para esta noche con toda la plantilla a su disposición, al no haber lesionados ni sancionados, incluidos los dos últimos fichajes, los laterales Santiago Arias y Escudero, aunque en principio ambos no partes con muchas opciones de ser titulares en un once con algunas dudas, como en la portería, si seguirá Aarón Escandell o debutará el portugués Luis Maximiano. Respecto al anterior choque recupera el técnico nazarí a Machís, que ha superado un problema muscular; mientras que hombres como Quini, Rubén Rochina y Monchu tienen bastantes opciones de salir de inicio.

Ganar en el Nuevo Los Cármenes daría tranquilidad y confianza a los hombres de Manuel Pellegrini de cara a los siguientes compromisos

Sí tendrá que estar muy atento el Betis, en este caso los centrales, a la pareja que forman Luis Suárez y Bacca, ambos con velocidad, movilidad y pegada de cara a la portería. También se verá una importante batalla táctica en el centro del campo, donde el cuadro verdiblanco necesita hacerse fuerte y que aparezcan hombres como Canales, quien busca su mejor versión. Así se presenta un duelo en donde el Betis debe dar su primer golpe de autoridad y demostrar que es la hora de empezar a ganar.