Guardado: "Vine por Setién y nuestro estilo no va a cambiar"

El Betis atraviesa un momento complicado tras la derrota ante el Getafe y uno de los capitanes, el mexicano Andrés Guardado, ha analizado la situación del equipo, a la vez que ha manifestado su apoyo a la figura del entrenador. "Vine por Setién y nuestro estilo no va a cambiar", ha explicado el centrocampista en la Cope, donde también ha tocado otros asuntos de la actualidad.

"El que me conoce y ha visto los partidos del Betis creo que interpretó bien mis declaraciones. La gente que quiere dañar algo las interpretó como quiso. Esto es de jugadores, somos grandecitos para tomar responsabilidades, para saber cuándo nos tenemos que juntar y no jugar un partido loco y sí con más tranquilidad, sin dejar espacios para hacernos fuertes. Era eso, nada más. No fueron palabras contra Setién, todo lo contrario. Es más, yo vine aquí por el estilo de Setién y nuestro estilo no va a cambiar. Los jugadores estamos con él más allá de que quieran meter polémica. Estamos a muerte con él, no hace mucho éste era el entrenador que nos hizo ganar en el Bernabéu, en Milan… Es el mismo con el que llegamos a semifinales de Copa. No por una semana mala debemos tirar un proyecto por la borda. Si queremos que el Betis siga creciendo debemos tener estabilidad y todo pasa por tener paciencia y unión para que los resultados sean buenos", ha indicado Guardado, que luego ha reconocido que le cuesta desenvolverse en la banda izquierda: "Es lo que toca, me toca ayudar desde ahí. Obviamente no se ve al mismo Guardado, pero hay que ver por el equipo y tratar de cumplir. No desconozco la posición pero los años son los mismos y me cuesta. Lo trataré de hacer bien".

El mexicano también analizó las derrotas ante Rennes y Valencia. "Cada competición tuvo problemas diferentes. Nos cuesta ser más maduros para sacar los resultados. Tardaría una hora en explicar cada partido. Eso no nos puede cegar y no ver todo lo bueno que hemos hecho. Algo estaremos haciendo bien cuando estamos a un punto de Europa, a seis de Champions y hemos llegado a semifinales de Copa. No hace mucho el Betis no estaba compitiendo por nada", ha asegurado antes de reconocer la falta de gol del equipo: "Tampoco es cosa exclusiva del delantero. A lo mejor no le damos balones con la suficiente calidad. El gol es una de las asignaturas pendientes. Más acertados, estaríamos hablando de otra cosa. Vamos a morir con ese estilo hasta el final".

Guardado también ha querido enviar un mensaje a la afición. "La gente es libre y uno como jugador no le puede decir cómo expresarse. Ellos sienten su beticismo. Lo que dije al final es que tenemos que estar juntos. No ayuda ese ambiente al equipo y todo no está perdido. Entiendo la decepción por los malos resultados seguidos pero a partir de ahí, todo va a ser más fácil si estamos juntos", ha indicado antes de dejar claro que sólo piensa en continuar: "Tengo un año más, quiero seguir aquí, obviamente todo puede cambiar de la noche a la mañana pero no se me pasa a la cabeza irme. Estoy agradecido a la institución y ya veremos qué pasa".