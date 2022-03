Guardado: "Vivir el tema bético es increíble"

Tras anunciar hoy el Betis la renovación de Andrés Guardado, el centrocampista ha sido el protagonista en la televisión oficial de la entidad. "Vivir el tema bético es increíble", ha asegurado el mexicano, que cumplirá su sexta temporada como verdiblanco.

"Estaba tranquilo, enfocado en hacer bien mi trabajo, lo demás se da solo. Quiero agradecer al presi, a la dirección deportiva, al cuerpo técnico, que confíen en mí y que crean que puedo aportar mucho acá", ha comentado Guardado, que ha destacado el crecimiento del club: "Desde el año que llegué ya se notaba un cambio de mentalidad, en la directiva y en todos los que estábamos en el proyecto. Había que darle un vuelco a lo que venía haciendo el Betis. Mirando atrás se ha conseguido, en lo deportivo hemos sido estables, tratando de competir en Europa, a nivel institucional, en todos los ámbitos, se ha dado un salto de calidad en muchas cosas. Me hace ilusión".

El centrocampista también se ha mostrado agradecido al Betis por todos estos años, que han convertido al equipo en el club más importante de su trayectoria. "El Betis me ha dado muchas cosas, a día de hoy me las sigue dando. Sólo intento devolver ese cariño", ha indicado Guardado, que ha reconocido su especial identificación con la entidad: "Si me lo dicen cuando llegué que iba a estar seis años, no me lo hubiera creído ni en broma. Todo se ha ido dando perfecto, el cariño de la gente, la ciudad, la afición. Vivir el tema bético es increíble, hasta que no estás aquí no te das cuenta de lo que es el Betis. Me siento muy orgulloso y honrado estar en este Betis".

Copa del Rey

"Tenemos que ganar, lo tenemos en la cabeza. Desde el año pasado desde que nos eliminó el Athletic, era uno de los objetivos aspirar a más en la Copa y hemos demostrado que éramos capaces. Lo hemos conseguido pero queda lo más importante".

Vestuario

"Es fácil de manejar, tenemos un grupo humano muy bueno, más allá de la calidad. Como capitán y con esa responsabilidad es fácil lidiar con cualquier situación. Bromeo con todos, soy pesado con todos. Cuando se tiene que hablar en serio también es fácil, se compromete fácil. todos queremos lo mismo y el reflejo es este año".

"El Betis significa mucho en mi carrera, me ha dado muchísimo, eso quedará para siempre. El ser un jugador, firmar un sexto año, es más que un compromiso que profesional. Quiero aportar más cosas de lo deportivo. A eso le suma que es el equipo que más he estado, no es casualidad".

Fichaje

"Fue en el momento adecuado, tenía muchas dudas de mi futuro, me quedaba un año en el PSV, lo tenía todo cerrado para irme a la MLS. Fue un punto de inflexión en mi carrera. Un equipo de la Liga española apuesta por mí, me da la oportunidad de seguir en un alto nivel. Siento que mi carrera ha ido hacia arriba, eso significó mucho. Luego, los años que he vivido aquí, un poco de todo, pero una transformación de la institución en todas sus líneas. Sentirme parte importante del proyecto me dio mucho".

Mundial

"Estamos a menos de un año del Mundial, desafortunadamente no puedo estar en esta fecha FIFA, pero confío en que nos podamos clasificar. Quiero seguir mantenido un buen ritmo con mi equipo y poder estar en el Mundial".