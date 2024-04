Guido Rodríguez sobre su renovación: "Si el club quiere esperar, es una posición adecuada"

Guido Rodríguez se mostró feliz por el necesario triunfo, pero siguió siendo autocrítico asegurando que el equipo debe trabajar para mejorar lo que no hace bien el equipo.

"Era importante ganar. Lo necesitábamos aunque acabamos sufriendo innecesariamente", indicó el argentino, que añadió: "Veníamos de perder y necesitábamos tener la pelota y hacer cosas arriba. Estuvimos mejor en la segunda parte, con más agresividad", aseguró.

"Es muy lindo jugar con Isco y Fekir. Tienen un gran talento y tratamos defender para dársela a ellos", apuntó el campeón del mundo, que es "autocrítico como el vestuario" y mantiene los pies en el suelo "cuando se gana y se pierde". "Hay que seguir enfocado en el objetivo. Mañana lo más importante será el próximo encuentro", aseguró el medio centro para quien "hay que estar juntos unidos para alcanzar los objetivos".

"Hay que mejorar y tenemos que seguir trabajando en lo que no hacemos bien. Vamos a salir adelante y este triunfo es el primer paso", aseguró Guido Rodríguez, cuestionado sobre su renovación y la postura del club de esperar al final de la temporada: "No sabían que desde el club se había dicho eso. Es lo mejor, esperar. No había oído que habían dicho eso, pero creo que es la posición adecuada".