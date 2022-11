Guido Rodríguez: "Cuando alguien festeja un empate con un jugador más toda la segunda parte no hay nada más que decir"

Guido Rodríguez afirmó que el vestuario bético estaba con "bronca" por el empate en el derbi sevillano, porque querían ganar, pero destacó cómo el Betis "dio la cara jugando con ocho futbolistas de campo". "Aun así sólo nos metieron un gol de lejos y eso nos da bronca", explicó el argentino, que valoró el resultado: "Cuando alguien festeja un empate con un jugador más en el campo no hay nada que decir. Queda todo a la vista", dijo sobre la reacción sevillista.

Cuestionado sobre la expulsión de Fekir explicó: "Me pareció raro, porque en la cancha nos dice el árbitro que ya estaba revisada y que no era nada y después va a verla. Si en primera instancia ve el árbitro amarilla, el VAR ve amarilla y lo llaman otra vez... Es una jugada que parece aparatosa, pero no hay que dejarse llevar por eso siendo un lance del juego", indicó el argentino.

"El equipo dio la cara y estuvimos en inferioridad mucho tiempo. Peleamos y nos crearon pocas situaciones más allá del tiro lejano. Eso demuestra el paso adelante del equipo", indicó Guido Rodríguez, que añadió: "Queda un último esfuerzo antes del parón. Estamos ahora con bronca, pero desde mañana toca pensar en el siguiente partido para seguir en los puestos de arriba que es lo que queremos".