Haro: "No hay debate sobre Pellegrini"

El Betis está realizando este lunes su tradicional almuerzo de Feria y antes del mismo, el presidente, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación para analizar la actualidad del equipo verdiblanco.

Triunfo ante el Celta y almuerzo

"Eran puntos muy importantes. Se trata de compartir momentos de cercanía y de felicidad que también son necesarios, aunque el equipo está muy centrado en lo que viene, que es el partido ante el Valencia, que es una final".

Presión por ir a Europa

"Ellos son conscientes de lo que nos jugamos. Nuestro objetivo es competir por estar en Europa. Tenemos finales de aquí en adelante. No llegaban las victorias y por eso era importante ganar. En la primera parte el equipo estaba algo agarrotado. Después jugamos al fútbol y conseguimos la victoria. Los jugadores son conscientes de lo que nos jugamos. Estar en Europa o no, es una merma importante".

Valencia

"Vamos a tener muchos enfrentamientos ante rivales que luchan por lo mismo que nosotros: Valencia, Real Sociedad, Osasuna… Pendientes siempre porque son puntos que restan o suman en función del objetivo marcado".

Futuro de Pellegrini

"Internamente no hay debate. Cuando se pierde la gente puede especular. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Manuel, él está contento y tiene contrato en vigor. Me sorprende que se genere este debate. No hay debate. Nosotros estamos contentos y en ningún caso de las conversaciones que tenemos se puede desprender que haya una opción de salida. Luego, el fútbol es también imprevisible".

Gol de Fekir

"Tenemos que comprender que viene de una lesión importante. A todos nos gustaría que Fekir estuviera como otras temporadas antes de la lesión, pero poco a poco va cogiendo ritmo, la calidad ya la tiene tiene. Le hacían falta también estas ráfagas de ánimo".