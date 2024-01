Isco: "Ahora vuelvo a disfrutar del fútbol como un niño pequeño"

El mediapunta bético Isco Alarcón, en una entrevista en Universo Valdano, ha confesado de qué forma vivió su peor época cuando era jugador del Real Madrid. El experimentado centrocampista, de forma repentina, dejó de tener minutos en el conjunto blanco tras la llegada del técnico Santiago Solari, quien apenas contaba con sus servicios.

En este vídeo publicado por Movistar+, en forma de adelanto de la entrevista completa, Isco admite que la situación lo superó por completo y no pudo reponerse, lo que desembocó en una sequía de varios años sin estar al nivel competitivo de un club como el Real Madrid, situación que acabó con su salida del club blanco y su posterior marcha al Sevilla de Julen Lopetegui, uno de los firmes valedores del malagueño a lo largo de su carrera.

"No sé muy bien lo que pasó, nadie fue claro conmigo. Con Solari jugué un partido de Copa del Rey y luego minutos sueltos. Yo no sabía cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal, y me vine abajo", admite el futbolista verdiblanco, quien ha recuperado su maravilloso fútbol con la elástica verdiblanca y Manuel Pellegrini.

''Me vine abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación. Me sentía una víctima y no lo era''.

Isco, autocrítico con la gestión de la situación

"Sí me reprocho a mí mismo lo que sucedió. Eso te lo da al tiempo y la terapia. En ese momento estás cabreado con todo el mundo, todo te parece mal", prosigue el andaluz, quien reconoce que "cuando estás en esa situación nada es culpa tuya, este es un tal... echaba balones fuera constantemente y el tiempo te da la perspectiva de qué hiciste tú para cambiar, por qué no diste un paso más, por qué no luchaste más... ahora reconozco que en ese momento perdí la ilusión por demostrar, por jugar, por quitarle el puesto a un compañero y es algo que había hecho anteriormente", explica.

En última instancia, Isco hace autocrítica y analiza qué ocurrió en ese momento: "Me vine un poco abajo y no tuve la fuerza mental que sí había tenido otras veces para revertir la situación. Al final el que más se arrepiente soy yo, lo digo ahora que ha pasado mucho tiempo y que vuelvo a disfrutar del fútbol como un niño pequeño, pero en ese momento estaba peleado con todo el mundo, le echaba la culpa a menganito, a fulanito... me sentía una víctima y no lo era", concluye el mediapunta.