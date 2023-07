Isco, el "hambre de competir" y la llamada de Joaquín para convencerlo

Isco, fichaje bomba en lo que va de mercado veraniego en el Betis por todo lo que conlleva su incorporación, habló para los medios oficiales del club después de concretar su acuerdo con el conjunto verdiblanco por una temporada con opción a otra. El malagueño habló sobre sus primeras impresiones después de un par de entrenamientos con sus nuevos compañeros a las órdenes de Manuel Pellegrini, su gran valedor, junto a Joaquín, para recalar en Heliópolis.

"La verdad es que estoy muy contento. El recibimiento en el vestuario ha sido muy bueno. Ya conocía a muchos de ellos, lo que lo ha hecho todo muy fácil y agradable. Estoy muy contento", afirmaó el malagueño antes de referirse a su reencuentro con Manuel Pellegrini: "Los dos estamos muy contentos de volver a trabajar juntos después de once años. Vivimos una época muy bonita y espero que se repita en el Betis".

También se refirió el de Arroyo de la Miel a una figura clave en el beticismo como Joaquín, con el que también coincidió en aquella etapa en el Málaga: "Me llamó para convencerme, pero yo ya estaba convencido. Todo el mundo me hablaba muy bien del club, de la afición, del ambiente del vestuario, algo que veía a través de las redes sociales de muchos compañeros a los que sigo. Ha sido todo muy fácil y no veo la hora de empezar", señaló.

"Es lo bueno de que se haya cerrado tan pronto, así voy entrando en dinámica del equipo, que creo que es importante y tenemos dos partidos interesantes en México y Estados Unidos. Ojalá pueda ir entrando en el campo teniendo minutos para coger ritmo y así ayudar a mis compañeros. Tengo muchas ganas de volver y es lo que me apasiona, jugar, competir y es donde más me divierto, donde siento que soy yo de verdad y a demostrar que tengo fútbol, que tengo hambre de competir, de seguir ganando", finalizó.