Isco, "muy contento": "He pasado momentos malos, pero he salido adelante"

Isco tuvo la presentación casi ideal. Le faltó dar una asistencia de gol, que estuvo a punto de concretar con un pase a Ayoze en la ocasión que le sacó con la yema de los dedos el meta del Villarreal en la primera parte, ya con 0-1. Sí participó en el inicio de la jugada del primer gol, y vio desde el banquillo, ya sustituido, el 1-2 de Willian José.

Jugó más de una hora y fue nombrado MVP del partido. "No es lo más importante, lo que quiero es ayudar al equipo a lograr los tres puntos, y estoy contento por el debut", dijo ante las cámaras de Movistar.

El malagueño habló de lo que ha pasado, desde que se quedara sin equipo el invierno pasado, cuando fue despedido por el Sevilla. "Mucha preparación, he pasado momentos malos, pero ha salido adelante tanto mental como físicamente. Quiero agradecer a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, por el apoyo en estos meses, que no han sido fáciles. Lo que me gusta es jugar al fútbol y cuando no puedo no me siento tan bien", comenzó analizando.

"Estoy contento por haber terminado la mala racha, contento por haber llegado a un club como el Betis, contento por el trato del vestuario, de la gente, por el primer partido... Espero seguir así y darle muchas alegrías a nuestra afición y hacer un año muy bueno", prosiguió el mediapunta malagueño, titular en el triunfo ante el Villarreal.

Isco reconoció que no se esperaba responder tan bien como lo hizo en este debut liguero. "Llevaba mucho tiempo sin jugar, pero me he preparado físicamente muy bien. Me he encontrado mejor de lo que esperaba. Y nada a seguir cogiendo ritmo, a seguir preparándonos, porque la temporada es muy larga y vamos a necesitar de todos los compañeros".

"Es muy importante el triunfo, es clave empezar bien, en un campo difícil, con un rival directo. La semana que viene tenemos otro partido muy difícil contra un rival directo también y es muy importante empezar ganando", dijo sobre la visita del Atlético de Madrid al Benito Villamarín.