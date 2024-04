Isco: "Era una final para nosotros y así afrontamos el partido con el Valencia"

Isco fue nombrado MVP del encuentro con apenas 60 minutos sobre el campo. Él, dijo, "se lo hubiera dado a Ayoze por sus goles", pero la forma en que el malagueño gobernó el partido mientras estuvo en el campo fue diferencial. Ahora sí toca pensar en el derbi, que podrá disputar tras no ver la amarilla.

El costasoleño explicó su cambio tras el encuentro: "Llevo esta semana arrastrando molestias en la rodilla. Hablé con el entrenador y le dije que para el partido entero no estaba. Los tres puntos son los más importantes y estoy bien", aclaró el jugador, que se mostró "orgulloso del equipo por sumar tres puntos merecidos en un encuentro muy completo".

De nuevo se llevó el MVP del encuentro, aunque Isco se lo hubiera "dado a Ayoze porque sus goles valieron los tres puntos". "Estoy contento de ayudar con una asistencia y por el trabajo colectivo de todo el grupo. Llevamos dos victorias seguidas y ojalá llegue la tercera seguida ante nuestra gente en el derbi".

Isco dijo que el choque "era una final" y así lo afrontó el equipo, que "respondió e hizo una primera parte muy completa". "Nos llevamos los tres puntos que es lo que veníamos a buscar. Cada uno aporta su granito de arena, y ahora queda lo más importante de la temporada y ojalá logremos la clasificación para Europa".

Por último Isco fue cuestionado por la selección: "La esperanza es lo último que se pierde, pero no depende de mí y no me obsesiona. Estoy disfrutando en el campo y pasándomelo bien".