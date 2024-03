Isco: "Estamos en una mala dinámica  tenemos que acabar con ella cuanto antes"

Isco volvió a llevarse el MVP del partido, un premio inservible porque el equipo perdió y encadenó su cuarta derrota seguida. Sin embargo, el malagueño mostró su confianza en que el equipo reaccionará y logrará el objetivo de clasificarse para Europa.

"Es una pena. El equipo ha hecho un buen partido y un gran trabajo. Hemos concedido poco y, sin embargo, nos llevamos tres goles que hacen daño, porque hemos tenido nuestras opciones en un encuentro difícil", analizó el malagueño, que incidió en la "mala suerte" del penalti en "su primera llegada". "Estamos en una mala dinámica tenemos que acabar con ella cuanto antes", sentenció.

"El equipo ha hecho méritos para, al menos, no perder. No hemos concedido mucho y nos han hecho mucho daño. No queda otra que seguir peleando y luchando, porque quedan partidos y tenemos la confianza de sacar esto adelante. Confío en el equipo y en lograr el objetivo europeo", apuntó el costasoleño, que añadió: "Hemos sido valientes y tuvimos ocasiones. Nos faltó decidir mejor en los últimos metros, pero nos penalizaron sus goles jugadas aisladas. Hemos dado un paso adelante y ahora hay que aprovechar el parón para seguir trabajando y mejorar algunas cosas. Sigo confiando en este equipo y en entrar en Europa, pero hay que dar un paso adelante".