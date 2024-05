Isco, nominado por LaLiga al premio al mejor futbolista del campeonato

El bético Isco es uno de los futbolistas nominados para conseguir el Premio LaLiga al mejor futbolista del año. El cerebro verdiblanco ve valorada por la patronal futbolística su extraordinaria temporada junto a otras grandes estrellas del campeonato como los madridistas Jude Bellingham y Vinícius, además del francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann. Otro futbolista nominado es el polaco del Barcelona Robert Lewandowski.

Isco, por tanto, será una de las diez grandes estrellas de LaLiga que han sido nominadas para una gala en la que se entregará el premio el próximo 28 de mayo en la localidad italiana de Cala di Volpe, situada en la isla de Cerdeña.

El también bético Johnny ha sido nominado igualmente en la categoría sub 23 a pesar de haber participado sólo desde el mercado de enero. El medio centro ve reconocido también su excelente rendimiento.

Además, Aitor Ruibal también figura entre los que optan al mejor gol del año en el campeonato liguero.

LaLiga daba a conocer en la mañana de este miércoles a los nominados para sus premios anuales, que se entregarán junto con KAFD Globe Soccer European Awards, en una gala en la que habrá cuatro reconocimientos en las categorías de mejor gol, mejor jugador, mejor entrenador y mejor jugador sub 23, además de los premios especiales TOTS (Team of the Season, que incluye 15 jugadores de diferentes clubes) y el campeón de LaLiga EA Sports 23/24 al Real Madrid.

Diez nominados

Los diez nominados al Premio LaLiga a jugador del año son Bellingham (Real Madrid), Kubo (Real Sociedad), Griezmann (Atlético de Madrid), Dovbyk (Girona), Kirian (UD Las Palmas), Lewandowski (FC Barcelona), Vinicius (Real Madrid), Isco (Real Betis), Aleix García (Girona) y Sorloth (Villarreal).

Los nominados al Premio LaLiga a mejor jugador U23 son Lamine Yamal (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Rodrygo (Real Madrid), Couto (Girona FC), Savinho (Girona), Johnny (Real Betis), Cubarsí (Barcelona), Miguel Gutiérrez (Girona), Nico Williams (Athletic Club) y Kubo (Real Sociedad).

Los nominados al Premio LALIGA a Gol del Año son Depay (Atlético de Madrid), Cancelo (Barcelona), Coco (Las Palmas), Ruibal (Real Betis), Areso (Osasuna), Vinicius (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) y João Félix (FC Barcelona).

El tremendo golazo de Aitor Ruibal ante el Real Madrid.Una obra de arte.pic.twitter.com/Koj1N6hRlo — El Mago de las Botas Blancas (@ElMagoBotas_) December 9, 2023

Por último, Carlo Ancelotti (Real Madrid), Míchel (Girona), Simeone (Atlético de Madrid), Ernesto Valverde (Athletic Club) y Marcelino García Toral (Villarreal) se disputan el galardón a Mejor Entrenador.

La valoración de Javier Tebas

"Los premios de LaLiga son la guinda a una temporada de muy alto nivel, donde los primeros puestos han estado especialmente competidos, con algunos clubes dando verdaderas sorpresas gracias a su buen trabajo. El poder organizar la gala final junto a GSA Europe, además, es un hito, ya que su labor en este campo tiene gran prestigio dentro de la industria deportiva, por lo que el acuerdo entre ambas organizaciones supone un antes y después", declaró Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Los ganadores se eligen a través de un sistema de votación de aficionados, de los propios capitanes de clubes y de un comité de expertos a partir de la lista de nominados.