Betis: Álvaro Valles, 'scouting' en directo

El Betis se mide este jueves a Las Palmas, conjunto en el que milita una de las primeras opciones que maneja la dirección deportiva verdiblanca para reforzar la portería la próxima temporada: Álvaro Valles.

El meta de La Rinconada está muy bien valorado en Heliópolis, en donde llevan desde hace meses haciéndole un seguimiento importante, trasladándole, incluso, a su entorno el interés de un cuadro verdiblanco que podrá hacer en el Estadio de Gran Canaria labores de scouting en directo, la mejor manera de ver el rendimiento y las cualidades de este meta de 26 años.

Álvaro Valles, deseado por el Betis y otros clubes, sobre todo de la Premier League, ha renovado recientemente su contrato de forma automática con Las Palmas hasta 2025 –una vez alcanzada la cifra de los 20 partidos–, pasando a tener una cláusula de rescisión de 30 millones de euros (su valor en el mercado es de 15, según transfermarkt.com), por lo que el club que lo quiera tendrá que desembolsar una cifra que convenza a los amarillos.

La temporada, sobre todo en la primera parte, de Álvaro Valles ha sido bastante positiva, ofreciendo un muy buen nivel, y en estos momentos trabaja con sus compañeros para cortar una larga mala racha: 11 partidos sin ganar, nueve derrotas (de las cuales las ocho últimas son seguidas) y dos empates, con 5 goles a favor y 24 en contra. Esto ha influido en la clasificación del Trofeo Zamora, donde Álvaro Valles es octavo (41 goles recibidos en 34 partidos, con 8 porterías a cero).

El futuro de Rui Silva no está claro y Fran Vieites podría salir a préstamo pese a haber renovado

Con Álvaro Valles muy bien posicionado para recalar en el Betis, la dirección deportiva heliopolitana se prepara para los cambios que habrá en la portería para la campaña 2024-25, empezando por la salida confirmada de Claudio Bravo. De hecho, ayer a la salida del entrenamiento, el meta chileno volvía a dejar claro que su etapa en el cuadro de La Palmera ha terminado. "Aquí ya acabó", dijo ayer en declaraciones recogidas por El Chiringuito.

Además, como ya avanzó Diario de Sevilla, tampoco está nada claro el futuro de Rui Silva pese a la propuesta de renovación ofrecida por el Betis. El portero luso sigue despertando el interés de clubes importantes y tanto el verano pasado como en enero equipos como el Benfica y el Nottingham Forest quisieron firmarlo (tiene contrato hasta 2026). Y tampoco está clara la situación de Fran Vieites, que pese a haber renovado recientemente su contrato con el Betis hasta 2026, podría salir cedido en busca de minutos de juego después de su buena irrupción en Primera División, esta campaña, cuando le ha tocado jugar.

El mercado también ofrece otras opciones de porteros que han sido relacionados con el Betis, como son los casos de De Gea, que continúa sin equipo desde que dejara el Manchester United en el pasado mes de junio. El United y el guardameta no se pusieron de acuerdo para la renovación del contrato y pusieron punto final a una relación de 12 años. Y mientras tanto, el meta español se encuentra entrenando con el Altrincham, conjunto de la quinta división inglesa, a la espera de encontrar un nuevo equipo en el que jugar la próxima temporada.

Otro nombre que siempre ha estado ligado al Betis, desde que saliera de Heliópolis, es el de Adrián San Miguel, quien acaba contrato con el Liverpool este próximo 30 de junio. "En cierto modo, después de once temporadas en la Premier, volver a España sería cerrar un círculo. No cerrar para retirarme, que todavía estoy para competir, en el día a día lo vemos en cada entreno, me siento bien físicamente, a pesar de los 37 años que pone el DNI, ya sabes, los porteros, si te cuidas y no has tenido lesiones recientemente", dijo el meta sevillano en Movistar recientemente sobre su futuro. Movimientos, por tanto, en la portería de un Betis que ante Las Palmas se medirá al que puede ser su nuevo guardián la campaña venidera, Álvaro Valles.