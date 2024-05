Claudio Bravo ya piensa en su despedida del Betis: "Quiero terminar esta etapa de la mejor manera"

La etapa de Claudio Bravo en el Betis está a punto de llegar a su fin. A sus 41 años, y después de cuatro temporadas en el club heliopolitano, el chileno sufrió una importante lesión en los aductores allá por noviembre que le dejó varios meses en el dique seco, una desafortunada circunstancia que ha permitido a Rui Silva jugar prácticamente todos los partidos de la presente campaña.

Ahora, a falta de unas semanas para alcanzar el 30 de junio, Bravo observa en primera persona cómo está concluyendo su periplo vistiendo la elástica verdiblanca. Con contrato hasta la mencionada fecha, la renovación del sudamericano lleva varias meses descartada por el club verdiblanco, por lo que la desvinculación entre las partes está muy cercana a producirse. En una reciente entrevista para el Canal 13 de Chile, el guardameta se refirió a su futuro más inmediato, hasta el momento una completa incógnita.

Momento de marcharse del Betis

"No tengo nada claro. No he querido ver ni escuchar propuestas para más adelante porque quiero terminar esta etapa acá en el Betis de la mejor manera", comentó el portero chileno, que se marchará de Heliópolis si no llega una oferta de renovación, mientras tampoco descarta retirarse si ninguna propuesta le satisface.

"Si llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero si no llega nada o aparece algo que no cumple las expectativas con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta", afirmó rotundamente Bravo, quien puso de ejemplo a Arturo Vidal para descartar su regreso a Chile: "Uno mira la carrera de Arturo, que jugó en clubes que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que él llega a Chile y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país eso no sucede".