Quique alimenta el clima de terror del Sevilla y habla de "escenario catastrófico"

Quique Sánchez Flores echó más leña al fuego del infierno dantesco al que se enfrenta el sevillismo en una situación casi insostenible que ha colocado a José María del Nido Carrasco al borde del precipicio. Las buenas palabras y los aplausos que recibió de la prensa en sus últimas comparecencias en su adiós del Sevilla han pasado a un discurso mucho más hiriente o crudo en cuanto se ha sentido "liberado" de su "gran responsabilidad" como entrenador del Sevilla.

Ahora opta por la autodefensa pintando un panorama aterrador. De los buenos deseos de que "ojalá tomen buenas decisiones porque el club lo va a necesitar" de hace cinco días a un "escenario catastrófico" de esta madrugada en los micrófonos de la Cope nacional, desde el confort y la distancia emocional que le proporcionaban los estudios centrales de la cadena en Madrid. Poca ayuda a los dirigentes en su labor y a los sevillistas que quieren ver algo de luz al final de este tenebroso túnel y que le lloraban por las calles...

La difícil continuidad de Sergio Ramos

El clímax de ese cuadro tan dantesco llegó al ser preguntado sobre si cree que Sergio Ramos seguirá. Quique habló por el camero... "No lo tengo claro. No tengo claro que vaya a seguir. Él quiere mucho al Sevilla, creo que hay una parte de su cuerpo que le pide seguir y su cabeza también, pero creo que no quiere ser parte de un escenario catastrófico. Por lo tanto o él intuye que las cosas se harán muy bien, o si no intuye eso tengo la sensación... Bueno, no quiero decir nada, simplemente que tiene que intuir que las cosas van a ir bien", aseguraba.

"Me voy muy ligero, con el deber cumplido y con la sensación de que me he quitado mucho peso. En el momento en el que firmo por el Sevilla asumes una responsabilidad enorme. Siento sobre mis hombros un peso enorme, porque sé cómo es la historia del Sevilla. He vivido esta ciudad. Siento a muchas almas en el Sevilla", añadía repitiendo esa figura del peso tan abrumador que ha sentido como técnico sevillista.

Más razones para el 'llanto' del sevillismo

El señorío del madrileño que fue loado en este mismo diario ha devenido victimización en cuanto se ha alejado del epicentro del terremoto. "Mucha gente que me vio por la calle o en el hotel, y me abraza, o llora. Eso, aunque sean seis, es una responsabilidad muy grande en un terreno muy corto. Un terreno con poco espacio para la reacción, y en un terreno muy despersonalizado, porque tú vas a un plan de rescate, y un plan de rescate desnaturaliza a todos", dijo en los micrófonos de la Cope nacional, en el programa nocturno El partidazo. O sea, más motivos para ese llanto del sevillismo...

En-Nesyri a toro pasado

Usando los símiles taurinos de los que tanto gusta, Quique habló con buenas palabras de En-Nesyri... a toro pasado. El dardo que le soltó estaba referido a su desencuentro en el partido Sevilla-Celta, cuando el marroquí se le revolvió al ser cambiado en la segunda parte. Poca nobleza tuvo ahí: "Youssef sabe que desde que hizo lo que hizo yo ya estaba señalado, porque si yo hubiese reaccionado porque reaccioné y si no hubiese reaccionado porque no reaccioné, por falta de liderazgo o por exceso de liderazgo. Pero lo que tenía muy claro, que no habría pasado años atrás, es que el diálogo iba a ser el arma más efectiva para retomar la dignidad de los dos. Y lo hice inmediatamente no, porque se fue con la selección, pero en cuanto puso el pie en la ciudad deportiva lo hice entrar en mi despacho, nos dimos un abrazo y con pocas palabras nos entendimos. Y desde ahí hemos tenido conversaciones magníficas. Magníficas hasta la propuesta de querer coincidir en algún lugar en el futuro los dos", explicó.

El aviso ante un posible descenso y Rakitic

A tal punto llegó su previsión tan catastrófica que le preguntaban en Madrid si prevé el descenso del Sevilla: "Hombre, yo espero que no, yo espero que no. Los clubes, cuando tienen una cornada como la de este año, al final estás sobre aviso. Estoy convencido, los he visto trabajar desde el minuto uno al terminar la Liga para pensar en lo que va a pasar la temporada que viene. Yo creo que el destino al que quieren llegar los dirigentes es otro muy distinto a lo que hemos vivido este año. Y quieren preparar otro ideario que no tenga nada que ver con este. Creo que están preparados. Ahora bien, están sujetos a unas condiciones, masa salarial, etc., etc., que les va a llevar a tomar decisiones difíciles".

Una de esas decisiones difíciles pasó por su autoridad como técnico del Sevilla: la marcha de Rakitic. El ya ex técnico sevillista relató casi literalmente su conversación con el ex capitán sevillista tras el partido de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid. "Él sale en el minuto 55 y acabamos 1-0. Al día siguiente, él entra en mi despacho, y con mucha educación y respeto me dice: 'Míster, veo que no cuentas conmigo y es mejor que lo sepa'. Y le dije: 'No, sí que cuento, pero no veo a ningún jugador que esté en un momento de forma extraordinario, tú tampoco, y ahora mismo para mí cuentas dependiendo. A veces jugarás de inicio, a veces en el medio, a veces al final. Lo que sí te pido es que me ayudes como capitán. Que me ayudes porque es una situación en la que vamos a necesitar de la tutoría de la gente más sabia o la que tiene más experiencia'. Bueno, se salió del despacho, meditaría y al día siguiente, en mi despacho, me dijo: 'Los jugadores tienen que reconocer cuándo no estamos ya para determinadas cosas y creo que me debo ir'. Pues respeto absoluto, es tu decisión. Y la gente tiene que saberlo", expuso. Fue el último partido de Rakitic.