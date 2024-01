Rakitic, entre lágrimas: "No hay cosa más grande que sentirse sevillista y sevillano"

"He dicho que no voy a llorar, a ver si lo consigo". No lo consiguió. Era lógico. No pudo evitarlo ante su familia, su mujer e hijas, sus ya ex compañeros de su segunda etapa y los de la primera, y tras escuchar los encendidos elogios de Jesús Navas, de la mayoría de entrenadores que tuvo en Nervión, desde Gregorio Manzano, a Míchel, Lopetegui, Mendilibar o Diego Alonso, y ex compañeros como Pareja, Coke, Iborra, Escudero, Iniesta y hasta Davor Suker, que también participó en el vídeo montado por el club con estos mensajes, en los que lo destacó "como un gran andaluz" y le dio las "gracias por todo lo que ha hecho por el Sevilla".

Rakitic se va con dos títulos de la UEFA Europa League y como el futbolista extranjero con más partidos en el Sevilla, 323 nada menos, en sus dos etapas, de enero de 2011 a junio de 2014, tras levantar el título de Turín, y de agosto de 2020 a enero de 2024, después de alzarse con el de Budapest el pasado 31 de mayo.

El mediocampista suizo-croata, que fichará por el Al-Shabab de Arabia Saudí, dio primero su discurso de despedida antes de atender a la prensa: "Hoy es un día que todos queremos saltarlo y que pase pronto. Yo intento verlo de otra manera, con tantas palabras y tanto cariño que estoy recibiendo… Me quedo sobre todo con lo vivido fuera del estadio. Lo más importante que queda para mí es el recuerdo que queda como persona. Estuvimos siete años increíbles juntos. Y ver el cariño que ha dejado Ivan Rakitic para mí es mucho importante. Quién me habría dicho el 30 de enero de 2011 que defendería esta camiseta 323 veces, con 30 veces ya pensaba que sería espectacular".

"Para mí ha sido no un orgullo, sino lo siguiente… Ver aquí… (se interrumpió entre lágrimas). Ver aquí las dos copas es increíble. Y si hay alguna forma de devolver todo ese cariño es así. Todos marcamos goles, hacemos asistencias, pero lo que queremos es esas copas. Y por suerte podemos decir que el Sevilla F.C. tiene unas cuantas", comenzó.

Evidentemente, llegó el capítulo de los agradecimientos. "Quiero dar las gracias a todos los que han hecho que disfrutemos tanto, empezando por la ciudad deportiva, por los utilleros, por los cocineros, por las chicas de la lavandería, los que nos dejaban cada mañana brillante los vestuarios, a todos los entrenadores, a todos los compañeros, vicepresidente, presidente… Me llevo tantos amigos y tantos familiares que parece mentira. Cómo puede ser que un chico nacido en Suiza, croata, va a decir que mi casa está en Sevilla… Y no solamente mi casa. Ahora me voy, pero volveré de nuevo. Desgraciadamente la edad me castiga y ya no podré volver al campo, pero estaré aquí", continuó.

Además, envió su apoyo y su confianza en que el equipo que deja saldrá del atolladero en que anda metido: "Todo el Sevilla me tendrá siempre a su lado. Os doy todo el apoyo para esta difícil temporada. Pero no tengo confianza, sino lo siguiente. Lo dejo en tus manos, Jesús (Navas). Sé que todo va a ir muy bien, confío en ti, presidente, y desde la distancia iré apoyando, iré saltando, me llevaré unas cuantas camisetas para enseñar bastante lejos de aquí el sevillismo".

Para terminar con su discurso, remató: "Quería daros las gracias, porque no hay cosa más grande que el sentirse sevillista, sevillano…". Y ahí salió su vena guasona. "Y también aprovechar para, a todos los costaleros, mandarles un beso muy grande", dijo entre bromas y sollozos. "Seguiré durmiendo a mis hijas con las marchas y el salmorejo lo llevaremos también a Arabia, no va a haber problema. Muchas gracias por todo y la frase más bonita: aquí hay que venir y aquí hay que mamar para siempre. Aquí tenéis un sevillista para siempre. ¡Que viva el Sevilla!", concluyó entre aplausos de una sala que no se llenó por la premura con la que el club tuvo que montar, este mismo martes, su despedida, tras firmar la rescisión de su contrato.

La rueda de prensa de Rakitic

Posteriormente, atendió a las preguntas de los periodistas presentes, una vez enjugadas sus lágrimas, mientras se escuchaba el sollozo de su hija pequeña. "Las últimas noches no han sido fáciles, recuerdo una hablando hasta las seis de la mañana con Raquel (su mujer). Para mí esto no es ni un club de fútbol ni una ciudad, es mi vida y mi corazón. Conocí a mi mujer la misma noche que aterricé, a la media hora de llegar. Ha sido desde el primer día", dijo sobre sus mejores recuerdos.

Rakitic destacó orgulloso que ha podido "transmitir por todo el mundo qué significa el Sevilla y qué significa nuestra ciudad, Sevilla". "Es duro ahora entenderlo y quiero disfrutar ahora de esto, porque estar aquí es lo más bonito para mí", añadió.

"Puedo decir con muchísimo orgullo que he conseguido hacer historia en el club más grande para mí. Cuando uno llega a un club y una ciudad nuevos, intenta entenderlo, identificarte con todo, con la gente. Y recuerdo hace trece años, cuando me recogió Víctor (Orta) en el aeropuerto, no sabía si podía irme bien o mal. Y ya puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida. Y quiero agradecer la visita de Víctor en Alemania para explicarme qué era el Sevilla y la ciudad. Porque si ha habido una decisión única y especial en mi vida ha sido esta", relató.

"Todavía no llego a entender que ya no voy a bajar más al verde del Sánchez-Pizjuán. Pero luego el viernes empezamos a hablar y ha ido todo muy rápido. Quedaban pocos días, no había mucho tiempo y agradezco el trato del presidente conmigo. Pudimos hablar y dejarlo cerrado para preparar ese paso al otro lado del mundo. Esto muy agradecido al trato que me dio el presidente y muy agradecido también al nuevo presidente y sus nuevos miembros", explicó.

La razón de su adiós del Sevilla

Pero, ¿qué ha pesado en su decisión? ¿Lo han invitado a salir o ha pesado la oferta viéndose que ya no era tan protagonista? "Primero, tengo que decir que yo me veo todavía capaz de ser titular indiscutible. Los jugadores no tenemos que llegar todas las decisiones, sino que tienes que aceptarlo. Llegué a entender que la idea del nuevo entrenador a lo mejor no era como la mía. Yo he jugado todavía he jugado y quería estar en el campo. Cuanto más jugaba, mejor me sentía. Eso de entrar y salir, no me sentía... Ha sido imposible por mí mismo estar sentado en el banquillo y después no poder ayudar al Sevilla, en el campo. Siendo uno de los capitanes, empujas, apoyas, pero en el campo...".

"No iba a decir, bueno, me quedo tranquilo en casa cobrando, no, no. Me veo físicamente todavía muy bien, no tengo 23, pero me veo muy bien y cuando llegas a una edad te cuidas mucho más. Con 23 años puedes entrar y salir y no pasa nada. Y no es problema de cuidarse, dormir, eso te cuidas más", argumentó, dándole las gracias a Al-Shabab por "apostar y confiar" en él.

"También creo que puedo ayudar dando un paso al lado, y esa ayuda es más importante y necesaria que pensar en mí mismo, pensar en la prioridad del club y del equipo, que está por encima. Había que ayudar al club de otra manera y decidí dar el paso este", matizó.

La dureza de dejar al Sevilla en este contexto

Luchando por no bajar, así está el Sevilla cuando se va Rakitic... "Ya duele el orgullo y quieres jugar otra vez. Hay unos jugadores increíbles y esto va con el fútbol. Nunca he perdido la confianza y tengo más que nunca. Pero cuando uno lo siente tanto, te duele el doble", dijo sobre el mal momento del Sevilla, redoblando su confianza en que saldrá adelante.

¿Es lo más duro dejar al Sevilla en esta situación? "Sí, también, también. Pero el dolor del corazón no cambiaría mucho si fuera de otra manera. Por supuesto lo quiero ver donde tiene que estar. Por eso decía lo del dolor cuando uno lo siente tanto. Es como si a uno le gusta mucho el tenis y ve que Nadal no puede competir. Yo vivo el club, la ciudad, la gente... Hablo a diario no sólo con los compañeros o los directivos o el presidente, sino con todos los que viven el Sevilla, te puedes imaginar. No es fácil. Los apoyaré en la distancia y estoy deseando que vayan sumando de tres en tres y que estén donde tienen que estar".

Preguntado si era más sevillista él o su mujer, Raquel, dijo. "No sé, no sé, más sevillistas que los dos no hay. Figúrate, yo le dije a Arturo (Canales, su agente), díselo tú que me voy... Ella es de aquí, no es sólo lo que siento yo, es por ella y su familia. No ha dado saltos de alegría, eso es así. Hablamos hasta las seis de la mañana, no era fácil y dijimos, 'vámonos a dormir, qué vamos a hablar más".