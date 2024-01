Los caminos paralelos, 'stricto sensu', de Del Nido padre e hijo

José María del Nido Benavente y José María del Nido Carrasco mantienen discursos paralelos, en el sentido matemático del concepto. Es decir, hasta el infinito y sin posibilidad de cruzarse. Uno y otro han tendido la mano a sus respectivos enemigos, pero no hay correspondencia entre ellos. El último en hacerlo ha sido el padre. Una semana después de su última diatriba contra el actual consejo, en la resaca dolorosa del empate del Sevilla contra el Osasuna, el máximo accionista a título individual tendió la mano ofreciendo una tregua... pero sólo a los máximos accionistas. Y éstos, según adelantó Muchodeporte, no van a acudir a esa llamada minada por su exclusividad y, según entienden los convocados, su interesada publicidad.

Del Nido Carrasco no estaba invitado a esa reunión que convocó Del Nido Benavente ayer a través de su cuenta X, muy activa desde que la abriera en noviembre, antes de la Junta General del pasado diciembre. Literalmente, su convocatoria, con el lema "salvemos al Sevilla" de cabecera, decía así: "Dada la situación crítica de nuestra entidad, invito a una reunión en la sede de la Peña Sevillista San Bernardo a las familias Castro, Alés, Guijarro y Carrión el próximo miércoles a las 20:00 y, como moderadores, invito a los presidentes de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, la Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla, Accionistas Unidos y Patrimonio Sevillista. Estoy dispuesto a darles una tregua (a los dirigentes) si se sientan a negociar. Solo me siento con los grandes accionistas. Si quieren darle solución a la situación actual los espero en dicha reunión".

Como oferta, en principio, podía parecer un gesto de buena voluntad, pero el matiz que mina la reunión es el de sentarse solamente con los grandes accionistas. ¿Y por qué incluye este concepto cuando ya ha citado a las familias que están apoyando con sus acciones al actual consejo de administración? Parece claro que la única intención es excluir de forma implícita a su hijo y, a la sazón, actual presidente del Sevilla. ¿Y es posible realizar una reunión sin el actual presidente del consejo y, lógicamente, del club?

Algunos iniciados y accionistas medianos han calificado esto como un brindis al sol, pues a nadie escapa que los firmantes del pacto de gobernabilidad que colocó a Del Nido Carrasco de presidente el 1 de enero (Sevillistas de Nervión, o sea, las familias Castro, Alés y Guijarro, no así Carrión) no van a darle ahora la espalda, excluyéndolo también de forma explícita de esta reunión convocada por su padre, después de que en los cuatro años anteriores fuera Del Nido Carrasco el que soportara en el poder a José Castro. De hecho, no van a atender a esta llamada realizada de forma pública en lugar de privada.

Otros iniciados entienden que es lógico que no sea invitado a tal reunión el primogénito de Del Nido por cuanto éste considera ilegítimo, como ha expresado públicamente antes y después de la última Junta de Accionistas, su cargo y además es un accionista minoritario. En realidad, incluyendo la sociedad Sevilla Grande S.L., que administra Del Nido Carrasco a través de Jordi Marín, cuenta con 369 títulos. De su titularidad personal, son 41, menos que sus hermanos Miguel Ángel y Adrián. Y por ello su padre entiende que, al no estar legitimado para ser presidente ni ser un gran accionista, hay que salvar al Sevilla sin él... o de él.

La actitud del hijo –ayer estaba representando al club en una reunión sobre LaLiga Impulso y los fondos CVC– fue distinta cuando se presentó como presidente. "Estoy dispuesto a sentarme con todos los accionistas sevillistas por el bien del Sevilla FC. Trabajaré por la unidad y cuando el club ha estado unido hemos conseguido muchísimos hitos deportivos, estoy dispuesto con todos, incluido por supuesto mi padre". De hecho, inició una ronda de consultas precisamente con uno de los que se posicionaron contra el consejo en la última Junta General, Carlos Jiménez, presidente de las peñas. De momento, las líneas de comunicación entre padre e hijo son paralelas y hasta el infinito. O como recuerda Del Nido Benavente: "Entre padre, hijos y hermanos, no metas la mano".