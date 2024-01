Del Nido Carrasco ensalza las bondades de LaLiga Impulso y el fondo CVC y critica a Madrid y Athletic

Se cumplen este febrero dos años de la adopción por parte de LaLiga del programa de financiación con los fondos CVC, el denominado plan LaLiga Impulso. Con tal motivo, el presidente del Sevilla ha sido invitado a participar en una rueda de prensa telemática para abundar en las bondades de este plan que, hay que recordarlo, hipoteca a los clubes a cambio de la gestión del 8,2% -según explicó José María Cruz en la Junta General de Accionistas- de los derechos televisivos durante 50 años, a contar desde que se firmó, en febrero de 2022.

José María del Nido Carrasco explicó junto a responsables del Mallorca, el Sporting y LaLiga qué supone este plan a largo plazo: "Lo primero que nos permiten los fondos de CVC es crecer y hacerlo de una forma más rápida de lo previsto en nuestros planes estratégicos. A nivel de internacionalización, de los mercados estratégicos, o a nivel de marca, donde estamos en un desarrollo de marca 2.0. A nivel de redes sociales, con campañas que nos han permitido multiplicar por tres nuestro número de seguidores, o con el desarrollo de aplicaciones a través del departamento de datos y de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación)".

En el caso del Sevilla le ha correspondido 127 millones de euros, de los que un 15% solamente se podía invertir, como ya empezó a hacer el club, en reforzar la plantilla en las tres primeras temporadas. El resto es para infraestructuras y tecnologías. Eso ha permitido, según el dirigente sevillista "la obra que estamos ejecutando en la ciudad deportiva con tres campos y un edificio que verá la luz en el próximo mes y que nos ha costado 14 millones de euros".

"Por supuesto, el proyecto del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, que queremos comenzar dentro de dos temporadas (en julio de 2026)", continuó. "Algunos de esos proyectos habrían demorado su inicio y otros posiblemente ni se habrían producido sin la fuerza de CVC y sin sentirnos tan arropados y acompañados por los magníficos profesionales que tiene LaLiga", arguyó.

En cuanto a los siguientes pasos a seguir, aseguró que "independientemente de seguir relanzando, trabajando y creciendo con el resto de clubes en áreas deportivas, de marca, redes sociales o monetización de contenidos, también en el cumplimiento de la Agenda 2030 de sostenibilidad y cumplir con el proyecto de ejecución de la ciudad deportiva, que a día de hoy solo tiene completada la primera fase. También el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, que ampliaría a 55.000 espectadores y con el 10% de zonas vip. Con uso los 365 días con servicios que no tienen que ver con los días de partido y una inversión de más de 300 millones de euros. LaLiga siempre te acompaña y nos hicieron un informe constructivo y económico y lo primero que hicimos fue pasarlo a LaLiga para que nos lo analizara. Ese sería el nuevo estadio, la joya de la corona que nos permitiría incrementar entre 30 y 40 millones netos los ingresos del estadio para las temporadas venideras".

Un estadio que genere más beneficios

Del Nido Carrasco también explicó, paralelamente, el proyecto del nuevo estadio: "Lo primero que hicimos fue pedir un informe que realizó la empresa Legends, que nos sugirió desde la práctica de otros deportes, espacios de restauración y terrazas al aire libre, o diferentes líneas de hospitality, convenciones y diferentes usos, en función de la ciudad en la que vivimos, los gustos y el entorno, siempre pensando en una explotación los 365 días y que no solo genere ingresos los días de partido. Cuanto más ingresas, más capacidad tienes para invertir, tanto para tener más ingresos como para tener mejores jugadores".

En su discurso, dejó una obviedad que choca con la actual realidad del Sevilla: "El objetivo de los clubes es el de ganar partidos. Cuanto más ingresas, más acceso tienes a mejores jugadores que te llevan a un mayor rendimiento deportivo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si LaLiga crece porque crecen todos los clubes, los ingresos serán mayores e iremos retroalimentando un mercado que se destinará a tener mejores jugadores, que es lo que más les gusta a los aficionados para disfrutar de sus equipos. Si el Sevilla, que hoy tiene acceso a jugadores de 10-15 millones, tuviera el doble de presupuesto, podría acceder a jugadores de 25-30 millones".

Para terminar, criticó que Real Madrid y Athletic no firmaran el plan LaLiga Impulso: "Para el Sevilla, la postura del Real Madrid y el Athletic Club es poco solidaria con LaLiga y con los clubes de LaLiga. El proyecto de CVC ha sido validado por 39 clubes después de analizarlo, con la idea de crecer y retroalimentar ese crecimiento. No sé qué van a hacer, pero me gustaría que crecieran con LaLiga, que no boicotearan los planes de crecimiento y yo aplaudo que la RFEF esté a favor del crecimiento del fútbol y de los clubes nacionales, y no en contra".