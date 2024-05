Quique, aplaudido en su adiós del Sevilla: "He sacado al toro los pases que tenía"

Quique Sánchez Flores ha atendido por última vez en la ciudad deportiva del Sevilla antes de despedirse este domingo frente al Barcelona como entrenador del Sevilla. Un Barcelona en el que tampoco seguirá como entrenador Xavi. Será un partido por tanto de despedidas en los banquillos. El madrileño se va con la sensación del deber cumplido y usó una metáfora taurina para ilustrarlo: "He sacado al toro los pases que tenía". Al final de su larga comparecencia los periodistas le tributaron un sentido aplauso que fue correspondido por el técnico, emocionado.

El madrileño ha hablado de la emoción que supondrá para él su último partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo a las 21:00. "Es un partido emocional porque es el último tras un partido corto, estrecho, lleno de agotamiento, de focalización, de desgaste, de estudio, de investigación, de responsabilidad y de un montón de cosas que han pasado en estos cinco meses. La sensación será de satisfacción por el deber cumplido y de vacío por acabar una etapa corta pero muy intensa. En cualquier caso, va a haber satisfacción final por saber que los sevillistas tendrán a su equipo en un proyecto de cero con la categoría que merecen y que tiene el club".

Poco después admitió que ha sido su aventura más complicada como entrenador. "Ha sido la realidad más difícil, sí, sí. Quedará en la historia como una de las peores temporadas del Sevilla, pero he pasado por el reto más difícil. Por todo lo que ocurría el peso del entrenador en estos cinco meses... he sentido que tenía que tirar de un carro muy pesado. Esa tarea de convencimiento, de seducción al jugador, de tenerlo que animar... es una tarea muy dura. Lo ideal para un entrenador es que los futbolistas salgan al campo y se quieran comer la hierba. Pero los desgastes son acumulativos y yo he sido el último de los entrenadores de este proceso y ha sido una carga muy pesada. Ha habido que sacar muchas pequeñas estratégicas para atemperar y sacar esto adelante".

Respeto a la soberanía de la afición

Preguntado por las expresiones que espera del sevillismo en este último partido, con protestas anunciadas, dijo: "La temporada ha sido angustiosa para la afición y respeto su decisión. Si ellos piensan que va a ser un motivo de fiesta, fantástico. Si piensan que tiene que haber un acto de reflexión también lo respetamos. Y si entienden que tiene que haber un acto de protesta y luego animar al equipo también lo respetamos. Como ya dije la jerarquía de los clubes empieza por los aficionados, generaciones y generaciones. Respetamos lo que quieran hacer por tanto".

¿Y cómo cree que lo despedirá la afición? "Me gustaría tener la sensación que he tenido en todo este tiempo. De la afición del Sevilla me llevo el cariño diario, del día a día, lo que te dicen y te cuentan. Ha sido una relación de respeto mutuo. Ha sido una tarea muy complicada. Y ambos somos conscientes del episodio que hemos pasado juntos. Yo tengo la sensación de que este episodio lo hemos pasado con el favor de la afición y no con la afición en contra".

El acierto ante el nuevo proyecto

"Espero seguir en los banquillos. No hay prisa pero espero seguir unos cuantos años más. Mientras me dure la energía y me duren las ganas y me queden cosas por aprender, por supuesto que sí", dijo sobre su trayectoria de entrenador. "¿Cómo se va a valorar? Pues yo le doy un gran valor. Sé las cosas que hemos pasado juntos. Sé las dificultades que ha habido y tengo la sensación usando términos taurinos que le he sacado al toro los pases que tenía. Ahora vendrán otro tiempo de apretarse mucho y de mucha responsabilidad por los que rigen el club y ojalá que tomen buenas decisiones, porque el club lo va a necesitar", deseó.

"Me voy muy feliz de mi etapa en el Sevilla", continuó. "Espero que me recuerden como una persona trabajadora, buena gente, que se ha dejado la piel y ha aparcado su vida en esta etapa de su vida, porque es lo que he hecho. He arrinconado mi vida para esta tarea. Y que me recuerden como una persona que tuvo el valor de venir a una etapa muy compleja y con muchas dudas de lo que podía pasar. Yo lo valoro mucho y creo que la afición del Sevilla también. Es un gran club. Me da pena no haber pasado por el Sevilla en otro momento de la historia. Pero la historia continúa".

¿Qué entrenador necesita el Sevilla?

"No siento la obligación ni la responsabilidad de decir qué necesita el Sevilla. Cada año es diferente, cada tiempo tiene sus cartas y el nuevo entrenador va a jugar con unas cartas diferentes y en un momento y una situación diferentes del club. Hay que jugarlas bien, lo mejor posible".

"En lo que yo he vivido no había ningún planteamiento en el que yo pudiera seguir. No me he visto en la situación de poder seguir siendo entrenador del Sevilla. Había que mover mucho las aguas y no me he visto adecuado para hacer eso. No me veo en el papel de realizar una revolución. Me veo en el papel del desgaste que he tenido y ha sido suficiente para mí, necesario y suficiente para mí".

Sergio Ramos y la identificación del escudo

También fue preguntado por Sergio Ramos y su vínculo con el Sevilla. ¿Desea que se quede? "Ojalá se quedara. El futuro del Sevilla depende mucho de los que sientan mucho la camiseta del Sevilla. Y se materializa mucho en las personas de Jesús Navas, de Sergio Ramos, de Isaac, de Kike, en Juanlu, en Manu Bueno y en otros muy buenos profesionales del Sevilla. Pero se materializa mucho el futuro del Sevilla en los que saben lo que significa su escudo".

"Me habría gustado otra cosa. Ha cambiado mucho la mentalidad de los grupos en la última década. Los grupos cuando consiguen sus objetivos que se van haciendo durante la temporada, los jugadores tienden más a la relajación que a la competición", continuó. "Que no sirva de excusa, pero debo añadir que hemos perdido cinco soldados muy buenos para este final de Liga. Me habría encantado contar con Óliver, con Sow, con Gudelj, con Isaac. Porque con estos jugadores pasan cosas en los equipos que no pasan cuando no están. Cuando la estructura se mueve estamos todos en el aire un poquito. Yo he sentido esa fragilidad".

Isaac y la presión defensiva

"Hemos perdido metros defensivamente, argumentó. "Hemos defendido muy alto y en el momento en que hemos perdido la energía de Isaac, hemos perdido metros. Y se te vuelven demasiados flancos débiles. Me habría gustado un final diferente, pero la ambición de los entrenadores no siempre es correspondida. Los que tienen que interpretar siempre son los futbolistas. Ojalá el domingo los jugadores salgan con la quinta marcha y puedan brindar un buen partido a la afición".