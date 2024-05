Todo sobre el concierto de AC/DC en Sevilla: cómo llegar, horarios y cortes de tráfico

La reconocida banda de rock australiano AC/DC no hace una parada en Sevilla, sino que ofrece dos conciertos para disfrutar de su gira Power Up Tour Europe 2024.

La primera de ellas será el 29 de mayo miércoles, y la segunda el 1 de junio. Dos multitudinarias citas que harán bailar, saltar y gritar a los fans de la banda formada por Angus Young, Brian Johnson, Matt Laug y Stevie Young a grito de Highway to Hell en la Cartuja de Sevilla.

Se trata de las dos únicas fechas confirmadas por parte del reconocido grupo en España, y desde hace días Sevilla ya está recibiendo a turistas de todo el mundo en una ocupación hotelera a rebosar para dar cobertura a uno de los eventos musicales más esperados de la primavera.

Si llegas a Sevilla en AVE o en cualquier tren de cercanías debes procurar bajarte en la estación de tren Santa Justa, en la calle José Laguillo. Lo cierto es que te recibirán temperaturas bastante altas y propias de estos meses en la ciudad, pero la buena noticia es que no tienes por qué desplazarte andando hasta el punto donde está instalada la fan zone de los forofos de la banda.

El denominado High Voltage Dive Bar está ubicado en el Paseo Colón de Sevilla, y desde la estación de ferrocarril dispones de una parada de taxi para acudir hasta la zona de los más fanáticos. También puedes utilizar el trasporte público, siendo la opción más recomendable la línea 21 de Tussam.

Para llegar hasta esta zona de la ciudad y disfrutar de la previa del concierto como merece un evento de esta magnitud, se puede coger este autobús en la puerta de la propia estación, caminando unos 400 metros en línea recta.

La línea 21 hace un recorrido donde se puede ver incluso los Jardines de Murillo por fuera, y pasados unos veinte minutos te permite bajarte en la Plaza de la Maestranza, situada en la misma avenida, o a los pies de la Torre de Oro. Tan solo habrá que cruzar de acera para dar con el lugar donde están citados los fans de la banda.

Si prefieres ir andando nadie te va a negar esa opción.

El trayecto no es más de 30 minutos a pie, y lo más adecuado es seguir las instrucciones de cualquier navegador en tu móvil, o el método tan tradicional como infalible: preguntar a cualquier sevillano o seguir a aquellos que ya estén ambientados con camisetas que evoquen a la banda australiana, un clásico de cualquier tiempo.

Cortes de tráfico para evitar aglomeraciones

Teniendo en cuenta que ambos conciertos comienzan a las 21:30 horas, para evitar la acumulación de vehículos y facilitar la llegada en transporte público, la Policía Local llevará a cabo los primeros cortes de tráfico sobre las 18:00 horas el día 29 de mayo, y en torno a las 16:00 horas el día 1 de junio, en el entorno del puente de la Barqueta.

Igualmente, con el objetivo de facilitar el acceso y la salida de los aparcamientos habilitados, quedará cortado al tráfico la SE-20 en ambos sentidos desde la rotonda donde se ubica la sede de RTVE y la rotonda de bajada de la SE-30 en torno a la hora prevista del inicio del concierto, al igual que la Avenida Carlos III en sentido Muro de Defensa-Estadio la Cartuja.

Hasta el Estadio Olímpico se puede ir en Uber o taxi, o bien se puede utilizar el transporte público, con las líneas 02, C1 y C2. Todas ellas hacen su última parada en la calle Juan Bautista, y desde la parada hasta el estadio hay que recorrer unos 500 metros andando.

Tussam ampliará desde las 19:00 h las líneas C1 y C2, que tendrán una frecuencia de paso de cinco minutos y, de manera excepcional, a la finalización de los conciertos, se prestará un servicio de lanzadera gratuita entre el Estadio Olímpico y Barqueta.

Para acudir en taxi, el estadio ha habilitado paradas en la calle Américo Vespucio, esquina con Leonardo Da Vinci y en la Avenida Alonso Barba.

Del mismo modo, el Estadio de la Cartuja ha comunicado que se ha habilitado una zona de aparcamiento para vehículos como turismos y autobuses para ambos días situados en la zona Bancada Expo, cuya entrada se hace por la avenida Carlos III y SE-20 (la rotonda RTVE), con salida por la avenida Carlos III en dirección Triana, y por la SE-20 de nuevo, en dirección San Jerónimo.

También hay disponible una gran bolsa de aparcamiento gratuito para motos debajo del viaducto del Puente del Alamillo, y otra para vehículos de personas con movilidad reducida (PMR).

Asimismo, el estadio también ha puesto a la venta la reserva de plazas de parking para ambos días, con un precio de 7,50 euros, que se puede reservar mediante su web.

¿Con qué no puedo entrar al Estadio Olímpico?

Las normas de uso de cada lugar que acoge un evento de esta magnitud van cambiando en función del número de asistentes.

De este modo, el estadio ha comunicado que se permite el acceso al recinto de una botella de plástico de agua o refresco de medio litro, se quitará el tapón en la puerta de acceso, y un bocadillo.

Asimismo, se esperan miles de personas que van a cantar a coro los temas de la mítica banda. Por ello, es importante recordar que el estadio marca una serie de pautas para garantizar la seguridad y el buen discurrir del evento.

No se puede acceder al estadio con nada de esto:

Mochilas o bolsos de más de 40x20x15cm. Bebidas alcohólicos o botellas de vidrio o plástico rígido, latas o botellas de agua de plástico de menos de medio libro y sin tapón. Perfumes o aerosoles. Punteros láser o palos selfies. Fuegos artificiales o explosivos. Animales (excepto perros guía). Patinetes, bicicletas similares. Cualquier equipo de grabación profesional. Paraguas. Cascos. Banderas inapropiadas.

Ahora que está todo listo, solo queda cantar. Todo el mundo ha escuchado alguna vez en su vida canciones míticas como Highway to Hell (1979) y como no podía ser de otra forma, el tema de la banda por excelencia estará en el repertorio.

No obstante, el grupo tiene preparado una setlist de lo más completa donde se incluyen canciones más recientes, así como temas de todos los tiempos, como If You Want Blood (You've Got It), Back In Black (1980), además de Demon Fire, Shot Down in Flames.