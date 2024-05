El agente de Vitor Roque descarta la cesión a otro club: "O se queda en el Barça o se va traspasado"

El futuro del brasileño Vitor Roque en el FC Barcelona es incierto. El joven delantero, apodado como 'O Tigrinho', apenas ha tenido continuidad en el equipo de Xavi Hernández desde su llegada en enero, lo que ha hecho despertar los rumores a su alrededor. De hecho, el ariete había sido vinculado en la última semana con el Betis, interesado en su cesión, un movimiento que no se producirá este mercado veraniego, como confirma el propio agente del futbolista.

En una entrevista para Rac1, André Cury, representante de Vitor Roque, ha desmentido rotundamente la posibilidad de salir en calidad de cedido. "¿Cesión? No. O el jugador se queda para que le den minutos para demostrar o si el club decide que el jugador no puede quedar, se va a ir vendido. Hay equipos interesados, muchos. No sé qué va a pasar. El club nunca me ha dicho nada. En mi opinión es que le pueden dar más minutos. Xavi se los da a Fermín, a Cubarsí, a Lamine... y a Vitor no. Yo no sé explicar, él es el entrenador", afirma rotundamente el agente.

Willian José, llamado a salir en verano

Las contundentes declaraciones de André Cury descartan la posible cesión de Vitor Roque al Betis, que era uno de los muchos interesados en hacerse con los servicios del brasileño la próxima temporada. En este sentido, el club verdiblanco continúa en busca de un nuevo punta de garantías que sirva de sustituto para Willian José.

El brasileño, inmerso en su mejor temporada con el Betis alcanzado las 19 participaciones de gol, apunta a salir este mercado veraniego, con el interés de varios equipos de su país y un buen cartel a nivel internacional. A sus 32 años, con más de 30 goles marcados con la elástica verdiblanca, el 'Tigre de Alagoas' puede estar viviendo sus últimas jornadas con las trece barras.

La grave lesión de Cédric Bakambu, de baja entre cuatro y cinco meses, es otro de los aspectos que obligan a la secretaría verdiblanca a encontrar un '9' de plenas garantías en verano, pues el congoleño no comenzará la temporada en agosto junto al equipo. Aparte, el africano no estará para iniciar la pretemporada y tendrá varios meses de retraso respecto a sus compañeros, además de estar recién recuperado de una larga y compleja lesión. Es ahí donde el club bético, quitando a Vitor Roque de su lista de opciones, debe acertar con un ariete de nivel.