Vitor Roque, otro nombre, como el de Arda Güler, que relacionan con el Betis

Todavía no ha acabado esta temporada y la rumorología empieza a funcionar con nombres llamativos. La buena trayectoria del Betis las últimas campañas lo hacen un club atractivo en el que jóvenes promesas puedan tener minutos, pese a que esta campaña Luiz Henrique tuvo que hacer las maletas y Abde no explotó. También habrá que esperar si el conjunto verdiblanco juega en Europa o no, pero entretanto ya se coloca al club heliopolitano como uno de los posibles destinos de Vitor Roque, al que el Barcelona quiere buscarle acomodo para el próximo curso.

No es el primer joven que se relaciona con el Betis, ya que hace poco el madridista Arda Güler era otro nombre que se vinculaba al Betis. Ahora es el del joven atacante brasileño de 19 años, que en el pasado mercado invernal llegaba a la Ciudad Condal tras un acuerdo con el Athlético Paranaense por 30 millones de euros fijos y otros 31 en variables. Pese a ello, y sin lesiones, ha jugado poco más que Bakambu: 310 minutos con dos titularidades que aprovechó marcando dos goles.

Ha sido el periodista catalán Ferrán Correas el primer en informar y medios brasileños se han hecho eco del posible futuro de una de sus jóvenes promesas que necesita más minutos y continuidad para que no se diluya su proyección.