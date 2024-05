Betis: Europa, un objetivo muy vivo

El objetivo del Betis, volver a jugar competición europea la próxima temporada, está muy vivo en estos momentos. La victoria (0-2) ante Osasuna, en El Sadar, y las derrotas del Villarreal (3-2 ante el Celta) y el Valencia (0-1 frente al Alavés), han allanado el camino de los verdiblancos hacia el Viejo Continente, pues tienen a los de Marcelino a siete puntos y a los de Baraja, a cinco.

Por ello, el foco en la Liga, por una plaza para la Europa League y otra para la Conference, está puesto en la Real Sociedad y en un conjunto heliopolitano que acumula tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas, lo que le ha permitido poner rumbo fijo a esa cifra de 60 puntos que da un billete europeo, con la mira puesta, principalmente, en esa sexta plaza que ocupa un cuadro donostiarra que aún tiene que visitar el Benito Villamarín. Por todo ello, el Betis de Pellegrini camina por el rumbo adecuado de cara a lograr la meta establecida al comienzo del curso, quedando en un segundo plano, en estos momentos, el análisis del juego que viene desplegando.

Puntos antes que fútbol

A estas alturas del curso, con tanto en juego en la recta final del campeonato, cualquier debate sobre el juego del Betis queda aparcado mientras sume puntos al casillero. Así se entiende tras la victoria cosechada ante Osasuna en un partido que tuvo un punto de inflexión con la expulsión de Moncayola. Aprovechó eso el Betis para dejar encarrilado el partido con dos goles antes del descanso –cerca estuvo el tercero en un remate de cabeza de Pezzella–, pero en la segunda parte no fue capaz de sentenciar y los rojillos, en muchas fases, no parecieron jugar en ningún momento en inferioridad numérica, gozando de dos palos, incluso, para haberse podido meter en el partido. No fue sin duda la mejor imagen en cuanto a juego del conjunto de La Palmera, pero al final los tres puntos fueron a parar al casillero de los de Heliópolis para dar otro paso al frente en busca de la cuarta clasificación europea consecutiva. No hay debate, ahora priman los puntos sobre el juego.

Isco y Ayoze

El juego del Betis, como se viene viendo toda la temporada, se reduce prácticamente a la calidad de Isco y a los ramalazos de Ayoze. En muchos encuentros se ha visto un fútbol lento, espeso, con poco ritmo, a la espera de que el de Arroyo de la Miel sacara a relucir su calidad. La explosividad de los laterales, algo clave en el 4-2-3-1 de Pellegrini, hace tiempo que desapareció y se echa en falta más velocidad y desborde. En este apartado, a la espera de que Abde siga dando pasos adelante –volvió a aprovechar bien los minutillos de los que dispuso en El Sadar–, sólo está brillando Ayoze Pérez.

El tinerfeño ha dejado atrás, definitivamente, aquellos problemas en el tobillo y la pubalgia para recuperar la chispa. Físicamente se lo ve que está muy bien, tiene confianza para encarar y salir casi siempre victorioso en los duelos y encima tiene olfato goleador, de ahí su excelente aportación en esta recta final del campeonato. Menos noticias hubo en Pamplona de jugadores como Fekir o Rodri, mientras que Fornals esta vez acompañó a Ayoze con un buen gol y Willian José, dentro de esa frialdad que lo caracteriza como delantero y que por momentos roza la apatía, apareció en una muy buena acción en el 0-2.

Afición

Unos 300 aficionados del equipo heliopolitano se dieron cita en El Sadar para apoyar a su equipo y disfrutar de una valiosa victoria. Tras el pequeño frenazo que supuso el empate del derbi, después de dos victorias consecutivas, el triunfo ante el conjunto de Jagoba Arrasate ha vuelto a dejar una sonrisa en el hincha bético, que espera ver a su equipo lograr una nueva clasificación europea. Un objetivo que está muy vivo para el Betis.