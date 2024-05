Betis: Bakambu será operado y estará entre cuatro y cinco meses de baja

El futbolista del Betis Cédric Bakambu será intervenido este martes quirúrgicamente de la lesión que sufrió en el derbi en el tendón del recto anterior derecho y por la que estará de baja entre cuatro y cinco meses.

Así lo ha confirmado el doctor del club verdiblanco, José Manuel Álvarez, en los medios oficiales: "Definitivamente, en consenso con nuestro equipo de Traumatología y con el propio jugador, hemos decidido pasar por el quirófano para resolver la lesión que tiene en el tendón del recto anterior y mañana será intervenido por nuestro equipo de Traumatología del club".

El galeno ha seguido argumentando por qué se ha apostado por el quirófano: "Por la por las características de la lesión que tiene lo mantuvimos una semana en stand by para tomar una decisión, pues queríamos repetir pruebas complementarias para definir de forma más exacta la lesión que teníamos. Y se confirmó definitivamente que tiene una lesión en el tendón y esa lesión hay que repararla quirúrgicamente porque en un jugador, en este caso un delantero, en su pierna dominante necesitamos que tengamos una buena cicatriz en el futuro para que no nos genere problemas. De forma conservadora podríamos recuperarlo de la lesión igualmente, pero consideramos que con el tratamiento quirúrgico podemos reafirmar y tener una cicatriz mucho mejor de cara al futuro".

En cuanto al tiempo de baja, el jefe de los servicios médicos del Betis ha sido claro: "Sabéis que a mí no me gustan los pronósticos porque los pronósticos en la medicina y en fútbol nunca son ciertos. Hay muchos factores que influyen en el pronóstico, pero sí es verdad que es una lesión en la que tenemos un caso muy similar por desgracia en el club con nuestro querido Sabaly, quien tuvo una lesión similar. Y los plazos que se manejan en torno a este tipo de lesiones son de unos 4 meses aproximadamente. Entre cuatro o cinco meses de evolución siendo sensatos. El proceso puede ir mejor y podemos a lo mejor ganar algo de tiempo, pero en torno a ese espacio de tiempo es el que tendremos. Igualmente, hasta que no nos metamos en el quirófano y veamos directamente la lesión... Porque hay matices luego durante la cirugía pueden diferir un poco el pronóstico en cuanto a lo que se hace en el momento del acto quirúrgico, pero sí, en torno a unos cuatro o cinco meses de evolución por poner un margen más o menos discreto".