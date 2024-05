El peligro de que a Las Palmas le toque ganar y la conjura de Pimienta ante el Betis

En plena carrera por Europa, cuya clasificación puede sellar ya matemáticamente este jueves, el Betis afronta los tres últimos encuentros de liga con el reto de que Manuel Pellegrini siga haciendo historia con su cuarto billete continental consecutivo.

Lo puede lograr este jueves en su vista a Las Palmas ganando, empatando o incluso perdiendo. Acumula el cuadro sevillano cinco encuentros sin caer derrotado, cuatro triunfos y el empate en el derbi dejando atrás una racha de cuatro tropiezos seguidos. Aunque si hay que hablar de una mala dinámica hay que hacerlo de la del conjunto insular, próximo rival verdiblanco, que encadena ocho derrotas seguidas y 11 partidos sin ganar en los que ha sumado dos de los últimos 33 puntos en juego. Y ahí está el peligro del rival del Betis, que aún no está salvado matemáticamente (sí virtualmente) ¿Aluna vez tendrá que ganar Las Palmas?

Ojalá no sea esta jornada con el Betis, pero estadísticamente cada vez está más cerca de conseguirlo, claro. ¿Hasta cuándo puede seguir perdiendo Las Palmas? En el fútbol profesional actual es difícil que un equipo encadene ocho derrotas y el cuadro canario lo ha hecho con unos números paupérrimos: 15 goles en contra en estas ocho citas y un solo tanto a favor, en la derrota con el Celta por 4-1 y obra del canterano Juanma Herzog, un suplente habitual. Los aficiones canarios no ven un gol de su equipo en su estadio desde el 25 de febrero en el 1-1 contra Osasuna que marcó Kirian Rodríguez.

La mitad de esas derrotas han sido como local, de ahí que el entrenador Xavi García Pimienta haya lanzado una conjura cara al choque contra el equipo heliopolitano: "Tenemos que ganar el jueves al Betis, por nosotros, pero especialmente por la afición. El partido del jueves hay que ganarlo como sea compitiendo de tú a tú a un rival muy difícil, teniendo ese punto de orgullo para no acabar la temporada de esta manera", aseguró tras la última derrota.

Pero Manuel Pellegrini no es un hombre que se deje llevar por los números y lo tiene claro. "Soy un convencido de que las estadísticas antes de un partido no tienen trascendencia. Los agarramos en un momento complicado, pero no ganaremos porque lleve ocho derrotas, sino haciendo un buen partido", dijo tras ganar al Almería.