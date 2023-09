Isco logra el quinto MVP: "Hay que mejorar de cara al gol"

Quinto MVP del partido para Isco. El mediapunta del Betis no estaba contento, pese a ese reconocimiento a su labor, de lo mostrado ante el Cádiz. "Sí, después del segundo tiempo nos sabe a poco. Hemos tenido bastantes ocasiones para darle la vuelta al marcador", comenzó diciendo ante las cámaras de Movistar.

Al final del encuentro sobre todo, Conan Ledesma se lució con dos paradones ante el propio Isco, de tacón, y de Ayoze, de cabea: "El portero de ellos ha estado especialmente inspirado. Es una pena, porque he tenido dos ocasiones claras al final, que hubiesen ayudado a darle dos puntos al equipo. Triste por eso, porque en el cómputo general del partido hemos merecido mucho más. Tenemos que mejorar de cara a gol sobre todo".

Sobre ese taconazo al que reaccionó como un felino el portero del Cádiz, entonó el mea culpa: "Me ha salido un poco centrada, la única opción que tenía era ese remate. Una pena que no haya podido marcar mi primer gol aquí en casa y, bueno, un punto que nos sabe a poco y a seguir trabajando".

E insistió en que en las últimas jornadas al equipo de Pellegrini le está faltando acierto en el área contraria. "Sí, es lo que no está penalizando en los últimos partidos... Ese último remate, ese último centro y el día que estemos un poco más inspirados en esa faceta será todo un poco más fácil", aseguró.

Por todo ello, y por su irregular rendimiento en el partido, con una mala primera mitad según reconoció, se fue cariacontecido con el empate: "Hoy me voy con una sensación agridulce porque. Creo que mi primer tiempo no ha sido nada bueno. La segunda parte un poco mejor, hemos entendido un poco mejor cómo afrontar el partido y es cuando hemos tenido las mayores ocasiones y como he dicho es una pena no haber estado inspirado en ese último remate".