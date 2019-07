El futbolista del Betis Javi García atiende a Diario de Sevilla desde Montecastillo, lugar de concentración de los verdiblancos. El pivote analiza la temporada pasada a nivel individual y colectivo, mira al futuro con ilusión, tras haber renovado, y agradece a la afición el apoyo dado, además de mostrar su visión futbolísitica de cara a un futuro que entiende que pasa por volver a Europa.

–¿Entrenador nueva, vida nueva?

–Sí, es lo que se suele decir, la verdad. En parte es la realidad. Tanto que a veces el fútbol no tiene memoria y cambia la cosa de un día para otro. Esperemos que sea el caso, voy a poner todo de mi parte para que sea así.

–¿Había vivido usted antes una situación como la del curso pasado?

–No, nunca.

–Viendo cómo transcurrió la temporada, ¿se siente desaprovechado por no jugar más?

–Sí, está claro. Y más viniendo de la temporada que hicimos, que fue la primera, y sabiendo que había tres competiciones. Uno se hace esa pregunta de por qué no tuve más minutos, pero al final el entrenador manda.

–También hubo voces que pedían que jugara junto a Carvalho, ¿qué le parece esa opción?

–Es cierto que no se utilizó. No sé las razones del míster, pero por supuesto que puede ser una alternativa, es mi opinión.

–¿Habló con Serra, en invierno, sobre una posible salida?

–A uno, cuando está en esa situación, al final, se le pasa por la cabeza salir. Yo también, gracias a Dios, nunca había vivido algo como esa temporada. Entonces, era en parte nuevo para mí y uno al final lo que quiere es jugar. Tenía alguna opción para irme, pero es que no quería salir. Yo nunca, en los equipos en los que he estado, he salido por la puerta de atrás. Tenía muchas ganas de venir a jugar a España, de jugar delante de mi gente y no iba ser el caso. No quería salir del Betis por la puerta de atrás. Decidí quedarme porque quería revertir la situación y aportar lo que mostré en mi primer año.

Javi García, sobre el hecho de jugar con Carvalho "No sé las razones que tuvo el míster, pero jugar con Carvalho por supuesto que puede ser una alternativa"

–Las eliminaciones ante el Rennes y Valencia, ¿pesaron tanto mentalmente en la Liga?

–Fueron dos palos duros, pero al final todos los equipos, durante la temporada, tienen momentos complicados y hay que saber manejarlos. Si el jugador o los jugadores no tienen esa capacidad, porque al final es normal que uno acabe afectado, pues tiene que haber gente que intente cambiar esa situación de alguna manera. Es cierto que no conseguimos levantar cabeza y en lo que quedaba de Liga está claro que nos afectó.

–También se habló mucho de la falta de gol, ¿entiende que fue por la ausencia de delanteros o por la forma de jugar?

–Nuestros delanteros, en concreto, tenían que estar más acertados de lo normal, porque al final las pocas que teníamos pues... Un delantero, lo más lógico del mundo es que falle una durante el partido, pero si sólo tiene una oportunidad... Y al final la gente con lo que se queda es con eso. Lo lógico es que durante el partido se tengan más oportunidades y alguna de ésas está claro que va a entrar, porque tenemos gente de calidad.

–¿Cree que la afición, al final de la temporada, fue demasiado exigente o considera que esa exigencia es buena?

–Esa exigencia está totalmente acorde a lo que merecemos. Al final, con el equipo que teníamos está claro que se aspiraba a más de lo que hicimos el año pasado. Es normal que la afición exija más viendo los jugadores que teníamos, es lo más lógico del mundo. A todos nos ha pasado en un sitio u otro, y tenemos que saber jugar con eso.

El problema del gol "Nuestros delanteros tenían que estar más acertados de lo normal, si sólo tenían durante el partido una ocasión..."

–¿Qué valoración hace del trabajo de Lorenzo Serra Ferrer?

–Yo hablo hasta lo que me concierne. Tanto a Serra, como al presidente y vicepresidente, les tengo que dar las gracias por estar aquí. Con Serra hablé mucho cuando estaba en Rusia y le estoy muy agradecido, tanto a él como al presidente y a Catalán.

–Su renovación ha sido muy rápida y hasta un poco sorprendente, ¿habló antes con Rubi?

–Fue al terminar la temporada. En los primeros días de vacaciones mi representante me lo comentó. Es cierto que cuando uno viene de una temporada como la pasada, al final, no lo tenía en mente. Al final, hasta donde me han dejado, la cosa en lo personal han ido decentemente. Fue una sorpresa porque no la tenía en mente, sólo pensaba esta temporada en estar a tope para intentar renovar y estar aquí el máximo tiempo posible, y cuando el club me presentó la renovación entendí que confía en mí, en mi trabajo y fue un gesto muy bueno. Después de una temporada como la que he vivido se agradece sentir que tu club confía en ti.

Poca presencia en el equipo el curso pasado "Puedo ser central, lo que en su día no entendí es que se me vetara, entre comillas, jugar en mi posición natural"

–¿Rubi le ha pedido jugar de pivote o de central?

–Llevamos poco tiempo. Mayormente el trabajo está centrado en lo físico, pero no tengo problemas en jugar de central. Mi posición natural es la de medio centro, pero de central he jugado bastante. Lo que en parte me costaba entender era por qué en cierto modo se me había vetado, entre comillas, jugar en mi posición. El míster sabe que puede contar conmigo de central y pivote, y daré la cara.

–"Nos giramos y encaramos como aviones", decía el míster en uno de los entrenamientos recientes. ¿Notáis ya un cambio con respecto al anterior estilo?

–Al final, de lo que se trata esto es de marcar gol en la portería contraria, y para eso hay que girarse e ir para delante. El míster nos habrá estudiado, sabrá nuestras carencias y virtudes que teníamos e intentará ajustarlo todo. Con los jugadores que tenemos, todo se hace más fácil, pero incide en eso, en girarnos pronto e ir para adelante.

El apoyo de la afición "En una temporada tan complicada en lo personal, quiero dar las gracias a la afición por el apoyo que me ha dado"

–¿Le va a costar tiempo adapatarse al equipo a la nueva idea del míster y quitar los vicios del anterior estilo?

–No. Si en su día nos adaptamos a lo del anterior entrenador... Cuesta más asimilar lo anterior. Esto, al final, es lo que todos hemos hecho anteriormente o mayormente con los entrenadores que hemos tenido. Si nos adaptamos en su día a lo anterior, nos adaptaremos a esto con más facilidad.

–¿Es Europa el objetivo para la próxima temporada?

–Está claro que el propósito nuestro es ése. Nosotros queremos estar ahí. Vamos a pelear para ello. Tenemos que exigirnos siempre lo máximo. Coseguir lo más grande que se pueda, pero sabiendo que va a ser complicado, ya que todos los equipos se están reforzando bien. Si nos exigimos lo máximo, algo bueno vendrá.

Las diferencias en la anterior idea de juego y la de Rubi "Si nos adaptamos en su día a la idea de juego anterior, nos adaptaremos a la nueva con más facilidad"

–Ha salido Pau y puede haber alguna salida más, ¿teme por la pérdida del bloque del equipo?

–El equipo que tenemos es fantástico. Tenemos una plantilla buenísima. El club estará trabajando en lo que crea que se necesita. Tenemos una buena plantilla y lo hemos demostrado anteriormente.

–Por último, ¿qué mensaje le manda a una afición que siempre lo ha apoyado?

–Ahora, cuando ya todo ha pasado, agradecerle todo. Fue una temporada complicada en lo personal, pero siempre me han demostrado su confianza por la calle, redes sociales... Siempre han demostrado que confían en mí. En esos momentos se agradece muchísimo. Había preguntas a las que no les encontraba respuesta, y quiero agradecerles de corazón el apoyo que me han dado.