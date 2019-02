Jesé, sobre el Valencia-Betis: "Hay que salir a morir"

Ausente en Valladolid para preservar su estado físico, el canario Jesé ha sido el protagonista en los medios oficiales del club, en los que ha resaltado su motivación de cara a ese Valencia-Betis del jueves en Mestalla. "Hay que salir a morir", ha dicho el atacante, que tiene claro que es una cita histórica para la entidad.

"Hay que salir a morir, es el día que más hay que correr de la temporada y hay que dejarse el alma. Podemos hacer historia, todos lo sabemos, pero hay que estar muy concentrados y no cometer errores. El que cometa menos se va a clasificar, lo tengo clarísimo. El Valencia también tiene buenos jugadores y está en su casa. Ellos saben que vamos a tener el balón y van a estar pendientes de los errores que podamos cometer, o de algún córner o falta", aseguró Jesé, que no quiere perderse la cita: "Son los partidos que me gusta jugar. Hacía mucho tiempo que no podía vivir un partido así difícil, de los últimos años es el más importante. Hay que hacer historia el jueves. Es importante para nosotros, para el club y para la afición. Va a ser un partido difícil y habrá que sudar la camiseta más que nunca".

Aunque hoy no se ha entrenado con el grupo, Jesé ha asegurado sentirse preparado para jugar. "Estoy bien, me siento mucho mejor desde el otro día y estaré mejor para el jueves. Tengo ganas de que salga bien. Sería algo grandísimo, aunque hay que tener cabeza y estar concentrados. Al míster ya le dije que lo iba a dar todo para estar el jueves, haciendo dobles sesiones hasta el miércoles. Voy a estar bien seguro", ha comentado el canario, que ha desvelado la ilusión con la que ha recalado en Heliópolis: "He venido con muchas ganas de trabajar y muy ilusionado. Se lo dije a Lorenzo (Serra Ferrer), al míster, al presi, para mí era un desafío por lo importante que es el club, la historia que tiene. En compromiso y seriedad no voy a fallar, voy a dar todo de mí".

El delantero, además, se ha mostrado autocrítico con su rendimiento. "Debería llevar tres goles en estos dos partidos atrás", ha asegurado demostrando esas ganas por estrenarse como goleador en verdiblanco. "Siempre me ha gustado marcar y darlos. Cuando he ido subiendo de categoría me gustaba cada vez más meterlos, llevo tiempo sin marcar y he tenido ocasiones. En Segunda en el Castilla, batí el récord de Butragueño. Cuando entre uno van a entrar muchos", ha señalado Jesé, que ha afirmado que entendía las dudas iniciales sobre su rendimiento: "Se sembraron dudas, era normal, lo dije en la presentación. Llevaba mucho tiempo sin jugar. Pero que nadie dude de mi profesionalidad, de mi compromiso, de que lo voy a dar todo por esta camiseta, la voy a sudar siempre que juegue. Si el otro día no llega a hacer ese cambio, lo mismo el jueves no estaría para jugar, estuve a punto de romperme. El míster lo vio bien con los médicos y fisios".