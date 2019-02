Jesé y su apuesta de venir al Betis

Además de repasar la actualidad del equipo con ese duelo en Valencia del jueves, Jesé también ha repasado en los medios oficiales los motivos de su fichaje por el Betis. El canario ha reconocido su sintonía con Quique Setién como factor clave para tomar esa decisión en enero, pese a que contaba con otras ofertas.

"Siempre he estado hablando con Eder y el míster, tengo buen feeling desde que estuvimos en Las Palmas. En la primera vuelta les enviaba mensajes, antes de que pasara lo del mercado de invierno. Les decía que tuvieran suerte y tal. El míster me llamó, también Lorenzo (Serra Ferrer) se interesó y al final fue todo muy fácil. Cuando me dijeron que me daban la oportunidad les dije que vendría con todo", ha comentado Jesé, que ha añadido otros motivos que lo decantaron por los verdiblancos: "Hubo otras opciones, incluso de otras ligas. Pero me decidí por la historia del club, por lo que exige. Y también por el entrenador que está y por la afición que tiene".

Eso sí, Jesé aparcó su futuro, ya que prefiere centrarse en el día a día. "Fue una decisión entre clubes. Si de aquí al final todo sale bien, que espero que sí, podremos hablar. Si el club quiere que me quede...Pero hay muchas cosas importantes por delante, cada partido es diferente, hay que pensar en el día a día, pueden pasar muchas cosas", ha afirmado el canario, que también ha reflexionado sobre ese deseo de reinventarse en el Betis: "Uno pasa por experiencias que hay que aprender, pasé por varias malas, que no deseo a nadie. Hay que aprender de los errores que cometes, es el camino para madurar profesionalmente y en la vida. Estoy en esa época. Quiero cambiar cosas, llega un momento en que te estancas o vas hacia atrás. Hay que pensar un poco, ver que hay que cambiar para dar pasos adelante. Me senté con mi familia y eso es lo que pasó. Estoy seguro de que va a ir a mejor. Lo he pasado muy mal futbolísticamente, y ahora esto agradecido de poder disfrutar del fútbol".

Además, Jesé mostró su deseo de volver a jugar en la Champions. "Si tengo que elegir, Champions o las dos cosas... Te diría las dos cosas. La afición y el equipo ya ha tenido la oportunidad de vivir la Europa League, la Champions es otro salto, una cosa diferente, una competición súper bonita. Mucho más competitiva y difícil. Si pasas a la final también hay que ganar un título, es un partido más que hay que ganar. Quiero llegar a la final, ganarla y meternos en Champions", ha asegurado.