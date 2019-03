Joaquín: "El equipo está con Setién y vamos a estar hasta el final"

El Betis ha caído ante el Getafe (1-2) y al final del partido, Joaquín Sánchez, capitán de los verdiblancos ha analizado el encuentro en beIN Sports: "Se nos va una oportunidad importante, ante un equipo que ha corrido y peleado mucho. Lo intentamos, pero con 0-2 es complicado".

Pese a la derrota, el portuense indicaba que el objetivo sigue siendo el mismo, entrar en Europa: "Es verdad que nos cuesta mucho trabajo sacar los partidos adelante. Cuando nos metemos en el partido suele ser tarde. Veníamos de una victoria en Liga importante en Valladolid, pero hemos sufrido una semana dura. Era el momento de dar un golpe en la mesa, pero no ha podido ser. Seguimos teniendo el mismo objetivo".

Por último, Joaquín se refería a los pitos de la afición y expresaba su confianza en Quique Setién: "La afición tiene su derecho a expresarse, pero en estos momentos los pitos no ayudan. Sabemos que en casa nos cuesta trabajo sacar los partidos. Los últimos resultados no han sido positivos y la afición es lo primero, pero nosotros de puertas a dentro estamos unidos. El equipo está con el entrenador y vamos a estar hasta el final. Es nuestra idea. Esto es el Betis y el Betis no se rinde".