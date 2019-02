Joaquín: "La victoria nos moral para la Copa, que es una final"

El capitán Joaquín ha sido el protagonista que ha atendido a Bein Sports nada más terminar el Valladolid-Betis y el portuense ha resaltado la importancia de la victoria, después de dos jornadas sin ganar, y de cara al duelo de la Copa del Rey ante el Valencia.

"Era un partido crucial para nosotros para seguir aspirando a los puestos europeos, tras una semana dura por la eliminación en Europa. Ha sido difícil, pero hemos sabido sufrir para llevarnos los puntos", ha indicado Joaquín, que también ha explicado la acción de su gol: "Ha sido un regalo de Canales, pero le he dado fatal, por eso creo que entra. He intentado que no se me fuera arriba. El gol le ha dado esa tranquilidad al equipo, el Valladolid ha hecho una segunda parte buena".

Y es que Joaquín ya tenía en mente, como el resto del equipo, el duelo copero. "Tenemos un par de semanas difíciles. Venimos haciendo muchas cosas bien de nuestro estilo y filosofía, pero en cosas puntuales los resultados nos estaban haciendo daño. El equipo sigue trabajando, sigue sumando, la victoria nos da moral para el jueves en la Copa, que es una final".