Tras el varapalo ante el Levante, el capitán del Betis Joaquín ha comparecido en la zona mixta del Ciudad de Valencia, en los micrófonos de Gol, para asumir el mal momento del equipo y pedir el máximo esfuerzo posible en las cuatro jornadas que quedan. "Hay que saber el escudo que llevamos en el pecho y terminar de la manera más digna posible", ha indicado el portuense.

"Afrontábamos el último tramo con la ilusión de estar en Europa y se ha pegado un paso atrás, un 4-0 que a nadie le gusta. Hay que apechugar, no es un buen momento de confianza ni nada. Hay que sacar esto adelante, hay que saber el escudo que llevamos en el pecho y terminar de la manera más digna posible. Apurar si queda alguna opción europea y no quedarte en tierra de nadie", ha asegurado el portuense, que ha reconocido que el equipo no atraviesa un buen momento: "Veníamos de una racha negativa, no es fácil. Puedes recibir un gol y psicológicamente no es fácil. El equipo no está bien, no nos están saliendo las cosas. No somo un equipo agresivo. Tenemos que intentar lucha por cambiar la dinámica y terminar lo mejor posible".

El portuense ha insistido en cómo se encuentra el vestuario. "Uno intenta en estos momentos difíciles, que todo se vuelve en contra, que somos muy malos, que viene todo al revés. Hay que intentar que la gente no se hunda, quedan todavía algunos partidos para terminar lo mejor posible. Durante el año hemos hecho cosas buenas, se han conseguido victorias en campos difíciles. Hay que seguir luchando por el l club que representamos y por nosotros mismos", ha finalizado el portuense.

Anteriormente había sido Mandi el que analizó el partido y pidió disculpas a los aficionados. "No hemos hecho un buen partido. No hay mucho que decir, hay que pedir perdón, no es digno de este club ni de esta camiseta que representamos”, comentó al término del partido. ·Todos estamos en el mismo barco y debemos salir todos juntos·, indicó el central. ·Si ganan 4-0, es que han sido claramente superiores. Hemos intentado hacer las cosas bien, pero no hemos podido. Es momento de parar de hablar y trabajar más", comentó, molesto, el argelino.

También compareció Canales, al que cuestionaron por el futuro de Setién. "Le ha dado mucho al Betis, creo que ha sido así. Pero hay que ser realistas, hasta este partido estábamos luchando por entrar en Europa, y estuvimos en unas semifinales de Copa... Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde", explicó el cántabro. "Nosotros no damos nada por perdido, sólo miramos al lunes. La mejor forma de encontrarnos es yendo a por el próximo partido y ganarlo", dijo.