Joaquín: Vuelta al ruedo como los buenos toreros en el final de la fiesta

A la conclusión del partido, y ya con Joaquín en el banquillo tras vivir esa soledad en el vestuario en el momento de ser cambiado, el portuense dio una vuelta de honor al Benito Villamarín acompañado por su familia: su mujer, Susana, y sus dos hijas, Daniel y Salma.

Bajo una fina lluvia, Joaquín agradecía a la afición el apoyo dado con una gran asistencia y en la zona de Gol Sur recibía un obsequio y una camiseta de la grada de animación. Y tras recibir ese regalo, el portuense fue cogido a hombros por un grupo de toreros invitados por él: Juan José, Padilla, El Cid, Espartaco... Todos alrededor de la leyenda bética para llevarlo al círculo central.

Y allí, como era de esperar, llegaron los capotazos de Joaquín en el círculo central antes de tomar la palabra junto a Rafael Gordillo, Ángel Haro y José Miguel López Catalán. "No sé si voy a poder. No sé qué he hecho para tanto cariño. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros que han venido hoy y han estado conmigo en un día tan especial. Dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que se aun día feliz, a todos los trabajadores del club que no se les ve. Muchas gracias. A mi familia, gracias. Como futbolista me voy pero voy a tener la suerte de seguir con vosotros para estar a la altura de esta afición. Mucha gracias a vosotros, sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. ¡Viva la afición del Betis!. Hasta siempre, os quiero", señaló Joaquín.

"La afición que tenemos para nosotros es la mejor del mundo. Hoy le ha demostrado al capitán lo que esta afición vale. Enhorabuena a Joaquín por este día tan especial", dijo Gordillo. "Ocho años han pasado volando. Tu has estado siempre como bético en las buenas y las malas. Has llevado al Betis donde estamos ahora, un Betis grande. Joaquín no se va del Betis. Tenemos unos planes espectaculares y tienes que estar ahí", indicó José Miguel López Catalán.

"Noche emotiva, muy bonito ver cómo el mundo del fútbol despide a nuestro gran capitán. Jugador importante para la historia del fútbol. Representa los valores del Betis. El bético nunca falla. Ha sido muy emocionante. Una noche de oro", concluyó Ángel Haro.

Fuegos artificiales y cántico del himno mientras en un pasillo Joaquín se retiraba. Broche final a una cita espectacular.