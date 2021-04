Joaquín como buque insignia del Betis

Con el equipo dando una buena medida, en cierto beticismo no se desaprovecha la ocasión de sembrar mal rollo y los mismos que tildan a Rafa Gordillo de comegambas han salido a despotricar en las cloacas sociales de la continuidad de Joaquín. Si a la mayor fábrica de béticos habida y por haber lo insultan, pues repiten la faena con un futbolista que es mucho más que un simple número en la historia del Real Betis Balompié.

Fue la mejor noticia que nos deparó el miércoles 14 de abril y estoy seguro de que el bético de bien la acogió con alegría. Se quiera o no, Joaquín Sánchez, hijo de Aurelio y natural del Puerto de Santa María, ya se erigió en buque insignia del equipo que ganó el último título para renovar esa condición cuando volvió hace seis años tras nueve de nomadeo. Luchó para conseguir su sueño del retorno y es algo que habrá que agradecerle a Eduard Macià mientras viva.

En estos tiempos de desapego a los colores por la propia fugacidad de la militancia en un mismo club resulta reconfortante que el Betis cuente con un futbolista de tanto arraigo y de tantísima fuerza divulgadora. Por supuesto que el Betis está por encima de Joaquín, pero que la divulgación del club se multiplica por su presencia es indudable. Por todo ello, la continuidad de un futbolista así sólo puede conllevar una sobredosis de alegría y una exaltación de beticismo.

Cuando en aquel verano de 2015 anunció el Betis el retorno muchos creímos que venía a una dorada jubilación. Desde aquí pido disculpas por ser de los que entonces dudaron, pero ahora he de confesar que cualquiera de las expectativas creadas se han quedado cortas. No sólo no vino a jubilarse, sino que a diario da lecciones de beticismo en la calle y en el campo. Con más asistencias de las previstas y muchos más goles de los esperados, un año más de Joaquín es gloria para el Betis.