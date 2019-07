Joaquín cumple 20 temporadas como profesional, desde sus inicios en el año 2000 en el Betis, y el portuense ha repasado su trayectoria, además de dejar claro que todavía se siente con fuerzas e ilusión para continuar en el club verdiblanco. "Por contrato es la última, pero por ganas e ilusión espero que no lo sea", ha comentado el portuense.

"Estoy muy nervioso y deseando que no sea la última. Después de 20 años, imagínate. Igual de feliz y de contento. Por contrato es la última por ganas e ilusión espero que no lo sea. Empecé a venir a Montecastillo en mi segunda. Es como mi segunda casa. Siempre se nos ha dado bien estar aquí", ha afirmado Joaquín, que también ha repasado otras cuestiones.

Cambios

"Las pretemporadas ha cambiado mucho para los jugadores, se ha avanzado en los aspectos físicos, tácticos, enfocar el trabajo al fútbol. Antes se hacían más locuras en o físico, había menos información. Ahora el trabajo físico el 80% va enfocado al táctico, que lo más importante sea el balón, eso los futbolistas lo agradecemos mucho".

Acabar en el Betis

"Ésa es mi ilusión, es lo que me gustaría,. Acabar la carrera en el equipo que me ha visto desde pequeño jugar, la vida nunca se sabe, pero ése es mi objetivo, acabar en el club de mis amores, el Real Betis Balompié".

Ilusión

"Estoy con la misma ilusión que el primer día, eso es fundamental. La exigencia es máxima, se han cambiado cosas para bien, pero el nivel es cada vez más alto. Los futbolistas cada vez vienen mejor preparados, técnicamente son mejores. Si quieres seguir jugando a este nivel debes tener la misma ilusión o incluso más, Cuando van cumpliendo años las dificultades son mayores, pero si la ilusión está intacta puedes seguir disfrutando"

Renovar

"Estoy con la ilusión y las ganas de seguir, es mi último año de contrato. Estoy tranquilo voy a disfrutar de este año, va todo condicionado a que se haga un buen año, que siga siendo importante, si toda va bien y el club lo ve oportuno y yo estoy con ganas. Ya decidiremos qué hacer. No me preocupa. Me lo planteo igual que cuando renové. Intento ponerme en forma, estoy más tieso que una mojama, pero espero que se vaya yendo el mes de verano que me he pegado, que también me lo merezco".

Ovaciones

"Lo he dicho muchas veces, es el premio a mi trayectoria. Cuando hablo de estas cosas me emociono. No es en normal que pase en muchos campos. Es algo que me voy a llevar. Es muy bonito, el fútbol tiene muchas cosas bonitas, pero el reconocimiento de la gente es muy especial cuando te lo demuestran. Yo he tenido la suerte de tenerlo".