Joaquín: "El fútbol ha sido injusto a veces"

Protagonista absoluto, por los goles y la celebración, Joaquín tomaba la palabra al término del partido. "La celebración ha venido promovida por la rabia y la impotencia. Hemos hecho muchas cosas bien y, desgraciadamente, los resultados no nos han acompañado. Ha sido una racha negativa y no cumplimos el objetivo", explicó el portuense, que comentó el porqué de su abrazo con Quique Setién: "Cuando el equipo gana, todos tenemos el mismo mérito, y cuando perdemos también. No es culpa de un jugador, ni del entrenador. Somos un equipo. Todos asumimos la responsabilidad. En este último tramo no fuimos capaces de estar ahí, a pesa de hacer cosas bien".

"Es nuestro entrenador y Quique es un profesional como la copa de un pino. Nos ha dado mucho desde que llegó. Ha hecho mucho importante y a día de hoy es nuestro entrenador", continuó.

Sin nada en juego en el último partido, más allá de quedar cuanto más alto posible, el portuense pone ya el foco en la próxima temporada. "Ya veremos dónde nos lleva, hay que creer en el proyecto que un día se implantó. Voy a luchar mientras pueda y me dejen, por seguir creciendo. El año que viene estaremos ahí, ésa es nuestra idea y nuestra filosofía, y la de los de arriba, que tienen ganas de hacer un equipo competitivo y es la forma de crecer como futbolista y como club”, comentó el capitán.

También habló Bartra al término del partido. "No ganar hubiera sido inmerecido. En otros partidos no pudo ser. Hoy sí. Que lo haga Joaquín, que es una leyenda viva, es muy merecido, además delante de la afición", explicó el central catalán. "Está claro que desde que no se podía cumplir volver a Europa, el equipo tiró de esa fe y ese orgullo que teníamos hasta hoy, y hoy se dio este premio de la victoria. En la Liga hay mucho nivel, todos los equipos juegan bien y se ha hecho justicia", comentó el zaguero bético.

Otro protagonista frente a los micrófonos tras el partido fue Francis. "Nos ha costado bastante sacar los partidos. Hemos pecado de falta de gol, muchas veces es falta de fortuna y son dinámicas. La victoria no maquilla la temporada, pero siempre es importante sumar. Y qué menos que acabar la campaña ganando en casa", comentó el lateral malagueño.

Lo Celso mantuvo la línea de su compañero. “Veníamos trabajando para esto, pero no se daba. Así que poder encontrarlo en el último minuto es un desahogo. Teníamos que venir a dar la cara con nuestra afición y ganar los tres puntos”, dijo el argentino.