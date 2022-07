Joaquín: "Nos hemos ganado que se cuente con el Betis"

Un día después de que el Betis anunciase de forma oficial su renovación, Joaquín fue protagonista en los medios del club desde la concentración de Austria. Afronta una nueva campaña con ilusión y responsabilidad, consciente de que puede ser la última campaña como jugador en activo, aunque dejando otra vez la puerta entreabierta a lo que puede pasar en el futuro.

"Son 600 partidos en Primera y estoy a 22 de coger a Zubizarreta. No sé si lo voy a pillar, pero no juego por los números, sino por estar feliz y disfrutar del fútbol. Porque sé que cuando lo deje lo voy a echar mucho de menos. Lo primordial es disfrutar y si consigue ser el futbolista con más partidos en Primera pues será un premio, pero lo importante para mí es seguir disfrutando", señaló el portuense, consciente de que seguir como profesional camino de los 42 años era algo "que no podía imaginar" cuando empezó.

Haciendo repaso a esas cuentas para ver si puede alcanzar al meta vasco como hombre récord en Primera División, recordó los momentos difíciles por los que pasó durante el curso: "El año pasado jugué casi 30 partidos, que son números importantes para este momento de mi carrera. En la primera vuelta tuve menos participación y me rondaba en la cabeza que iba a ser mi último año. Ahí se me pasó muchas veces por mi cabeza anunciar mi retirada, pero aguanté el tirón y en la segunda vuelta me sentí más importante, con más protagonismo siendo revulsivo, aunque nunca me ha gustado esa palabra. El técnico contaba más conmigo para las segundas partes y me encontraba feliz, así que decidí continuar al final de temporada. Con Pellegrini hablé siempre claro y él conmigo. En esa primera parte de la temporada hablamos que yo no me sentía a gusto, porque le decía que creía que estaba para algo más y él me daba sus argumentos con diálogo. Tenemos confianza".

"En mi cabeza está que sea el último año ya; creo que ya está bien, pero..."

Cuestionado sobre su futuro fue claro. O no. "En mi cabeza está que sea el último año ya. Creo que ya está bien. Pero es verdad que después, cuando hablo con ex futbolistas, lo primero que me dicen es "¿tú te encuentras bien y sin dolores?, pues tira, porque el día que lo dejes...". Otra cosa es estar siempre con dolores, que no puedes, que estás desganado... Son señales para decir que se acabó, pero yo estoy feliz, puedo ser alguien importante en el vestuario y eso es fundamental para mí". Ni sí, ni no sino todo lo contrario.

En cualquier caso, Joaquín se centra en una campaña, la 2022-23, que será "bonita y exigente". "Ganar un título es lo más importante. Lo hemos disfrutado, soñado y lo hicimos realidad y ahora es nuestro momento. Será una temporada bonita y exigente en un año con tres competiciones ahora que el nombre del Betis siempre cuenta", indicó el portuense, para quien es importante que el Betis se haya instalado en esa zona de arriba: "Nos hemos ganado el estar ahí. Competimos para crecer y esa exigencia tiene que existir. Hemos encontrado ese estatus de estar en la zona alta de la liga y hay que mantenerse ahí y crecer. El equipo está preparado para ello. El equipo ya rueda solo y sabe competir".

"Diferenciando las etapas, creo que es el mejor Betis que he visto. En cuanto a plantilla y el momento es de lo más bonito que he vivido en el Betis", destacó Joaquín, que aprovechó el tirón para hacerle ver a los chicos jóvenes que realizan esta pretemporada la oportunidad que tienen ante sí: "A los canteranos les doy cancha, pero son demasiado respetuosos. Tienen una oportunidad muy bonitas porque estar en el Betis hoy es muy difícil. Eso les digo, que aprovechan la oportunidad".

Por último, el bético rememoró los momentos más bonitos vividos tras la consecución del título copero, afirmando que la fiesta con los béticos "fue increíble". "Inexplicable con palabras, porque es algo que soñé tanto y después fue todo diferente. De lo más emotivo fue tener en brazos a mis hijas tras la final, pero los días previos también. Con ese pellizco dentro. Esos días fueron muy bonitos. Estaba todo a flor de piel. Las caras de ilusión, nerviosismo y responsabilidad de la gente", finalizó.