Joaquín, una leyenda loca de la cabeza: "No estamos en crisis"

Joaquín fue protagonista de un homenaje en el Benito Villamarín propósito del proyecto Legends, la colección más relevante de la historia del fútbol mundial que estará expuesta, de forma permanente, en Madrid desde marzo. Y en esa gran exposición, entre objetos de Messi, Maradona, Di Stefano y otros muchos deportistas de los más destacados del plano internacional a lo largo de toda la historia, estará una camiseta de Joaquín, concretamente con la que anotó el hat trick ante el Athletic en diciembre de 2019. "Es una pieza con valor importante no sólo por los tres goles y ser la única que tengo, sino por la felicidad que puede dar a los béticos y a mi familia", afirmó.

El acto sirvió también como homenaje al capitán bético, que valoró lo que supone para él estar en el olimpo del fútbol mundial: "Para mí es difícil encontrar ese momento en el que uno se siente leyenda. Uno no se siente así. Sentirte importante en una casa como el Betis es increíble, pero yo nunca me sentí leyenda, sino uno más de los locos de la cabeza que somos los béticos. Me siento importante dentro del club. La mayor alegría es hacer felices a los miles de béticos, eso es muy grande y he tenido la suerte de vivir muchos momentos así", analizó el bético, elegido para Legends por todo lo que representa para el fútbol. Eres la sonrisa del fútbol y de la gente", afirmó Marcelo Ordás, director de Legends.

El portuense es el futbolista más veterano en activo en LaLiga, lo que no le hace sentir "ni miedo ni vértigo". "Esa responsabilidad la llevo por ser el espejo de muchos chavales que llegan o están empezando". "Eso sí lo intento cuidar mucho. Yo vengo como uno más a dar el máximo compromiso para seguir compitiendo y que el míster pueda contar conmigo. Me sigo cabreando cada vez que no me veo en el once inicial. Intento darle la vuelta a la tortilla y competir. Cuando me dé un poco igual todo ya creo que sobraría", explicó el jugador.

En el acto Joaquín también fue cuestionada por la actualidad bética. La acción de la polémica de Luiz Felipe con Iago Aspas y la mala racha bética en casa. "Yo no soy nadie para decirle a Aspas cómo debe actuar. Ya somos todos mayores para saber cómo funciona el fútbol. Cuando es algo ajeno y no lo puedes controlar, no merece la pena. Nosotros trabajamos para ganar los partidos y debemos pensar en el sábado, porque todo lo demás no nos va a favorecer. Hay que intentar olvidar el tema y centrarnos en el próximo partido, que es lo más importante", indicó la leyenda verdiblanca, consciente de que "los últimos resultados no están siendo positivos". "Los resultados son los que son, eso no tapa nada. Sabemos que no son positivos y desgraciadamente hemos salido de la zona de clasificación en la que estábamos. Pero no puedo hablar de crisis, porque el equipo compite y tiene su identidad. Incluso el otro día dándole la vuelta al marcador en diez minutos seguíamos con nuestra identidad de querer ir arriba y muchas veces se nos puede escapar el partido por ir a por él siempre pero eso va en nuestro ADN. Hay que mejorar cosas, ya que ahora nos está costando más", apuntó.

Joaquín también se refirió a la cantera y a la posible vuelta de Dani Ceballos: "Ahora se trabaja mucho mejor, aunque no significa que los canteranos lo tengan más fácil. Siempre es complicado llegar a Primera, y más en el Betis. ¿Dani? Es un futbolista maravilloso, salió de aquí y ésta siempre será su casa".