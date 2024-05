Joaquín se rapa y revoluciona las redes con su nuevo 'look' del verano: "¿Me queda bien o no?

Joaquín Sánchez ya está preparado para el verano. El exjugador del Betis sorprendió en las redes sociales con un nuevo 'look' para el período veraniego, publicando un vídeo en su cuenta de Instagram donde aparece completamente rapado al cero. Con su habitual sentido del humor, Joaquín, con una canción de flamenco de fondo, preguntaba a sus seguidores. "Decidme la verdad, ¿me pega o no?", cuestionaba el portuense entre risas mientras conducía su coche.

"El nuevo 'look' del verano, el 'look' sin pelo... tengo la cabeza como el co** de una muñeca", bromeaba Joaquín en Instagram a través de un vídeo que ha revolucionado las redes, obteniendo interacciones de todo tipo en las últimas horas. De hecho, como era de esperar, varios excompañeros del Betis han aprovechado la ocasión para compartir sus pareceres con el portuense sobre su nuevo peinado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Sanchez (@joaquinarte)

"Es brutal"

"Joaquín, 'el kiwi' Sánchez", respondía a la publicación el delantero Borja Iglesias, actualmente cedido en el Bayer Leverkusen, con quien se ha proclamado campeón de la Bundesliga. El gallego también añadía "pues te queda de locos", mientras el mítico Santi Cazorla también apoyaba su nueva apariencia: "Jajaja, brutal, hermano".

El central Marc Bartra fue otro de los futbolistas en contestar al post del excapitán verdiblanco. "Pelo kiwi", decía entre risas el catalán a Joaquín, que también recibió la respuesta del histórico Ricardo Oliveira. "Todo te queda bien con esa energía. Te quiero, crack", comentaba el delantero brasileño, presente el pasado año en el encuentro homenaje a Joaquín celebrado en el Benito Villamarín tras finalizar su última temporada como jugador profesional.

"Cómo ha cambiado Roberto Carlos", "eres un Chupa Chups" o "¡Qué grande, Krylin!" han sido algunas de las reacciones más virales en redes sociales, donde el exjugador andaluz, con más de 5.000 comentarios, ha vuelto a convertirse en tendencia debido a su nuevo 'look' para el verano.