Johnny Cardoso, "emocionado y honrado" en su presentación con el Betis

Un emocionado Johnny Cardoso era presentado de forma oficial como jugador del Betis, un momento "muy feliz" en el que cumple "un sueño en un club tan grande".

"Desde que he llegado siento que estoy en casa", dijo el internacional estadounidense, de 22 años, que podría estrenarse esta jornada ante el Barcelona. "Estoy feliz. Fue un sentimiento muy especial estar ya con el grupo en un partido ante nuestra afición. Es un espectáculo. Le comenté a mis padres que fue muy especial ver cómo anima la afición al equipo", dijo el protagonista, que habló sobre estos primeros días como bético: "He hablado con el entrenador y me ha transmitido confianza y tranquilidad, porque necesito un periodo de adaptación".

"Desde las primeras conversaciones con el club me sentí muy honrado y halagado y con la responsabilidad de vestir la camiseta del Betis". "Estoy muy comprometido y espero estar listo lo antes posible", apuntó el norteamericano, que señaló como referencias a Guido Rodríguez, Guardado o Joaquín, jugadores de alto nivel y es un privilegio compartir vestuario y aprender de ellos". En este sentido, dijo que se siente cómodo "en todas las posiciones del centro del campo". "Los últimos meses jugaba más en posiciones defensivas, pero puedo ser creativo también".

Los compañeros brasileños le han hecho a Cardoso más fácil el aterrizaje, ya que lo han "integrado desde el primer momento haciendo las cosas más fáciles". "Su apoyo es importante", dijo el futbolista, que habló con Coudet su técnico en Brasil, su fichaje por el Betis: "Tiene amistad con Pellegrini y eso me ha facilitado las cosas para estar aquí".

¿Está preparado para debutar? "Por supuesto. He trabajado toda mi carrera para este tipo de partidos y sería un sueño estar disponible",dijo sobre su posible debut contra el Barcelona.