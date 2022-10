Juan Cruz: "Desde pretemporada estoy trabajando para tener esta oportunidad"

Protagonista por su debut con el Betis ante el Almería, el joven Juan Cruz demostró su felicidad al acabar el encuentro en el Benito Villamarín, tanto por la victoria como por estrenarse con el primer equipo.

“Vengo de dos semanas en que no he podido debutar y hoy por fin he podido, así que estoy muy contento. Desde pretemporada estamos trabajando duro para que se dé esa oportunidad y hoy se ha dado”, ha explicado el canterano, que le han pedido que se defina como futbolista. “Soy un jugador muy vertical, que me asocio muy bien y con un buen uno contra uno”.

No obstante, Juan Cruz es consciente de que en su puesto hay jugadores importantes. “El Betis es un equipazo y es muy difícil entrar ahí, pero por las lesiones he tenido la oportunidad de vivir la fiesta del Villamarín. Hoy me ha tocado vivirlo desde dentro, normalmente lo veo en la esquina con los demás jugadores del filial y hoy me ha tocado aquí”