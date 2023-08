Juanmi no se entrena con el Betis a la espera de que se haga oficial su salida

El Real Betis ha trabajado este miércoles en la ciudad deportiva heliopolitana a las órdenes de Manuel Pellegrini y con Juanmi Jiménez entre las ausencias. El delantero, que fue inscrito por el club en LaLiga y después desapareció de la lista, tiene arreglado su traspaso al fútbol árabe y para que su marcha sea efectiva sólo falta la oficialidad de la operación, tanto por parte del Betis como del Al Riyadh, equipo en el que jugará el malagueño.

El equipo verdiblanco ya trabaja en su estreno en el Benito Villamarín, que será ante un rival complicado como el Atlético de Madrid, actual líder de Primera por diferencia de goles, ya que venció por 3-1 al Granada en la jornada inaugural del campeonato. Será, sin duda, un duelo atractivo entre dos de los equipos punteros de la tabla. Los de Pellegrini tienen puesta especial ilusión en la presente temporada, una sensación refrendada por el triunfo ante el Villarreal el pasado domingo en el estadio de la Cerámica, tres puntos de oro que cayeron en el descuento gracias a un gran cabezazo de Willian José.

El técnico chileno no puede contar para el duelo ante los colchoneros con William Carvalho, Claudio Bravo y Fekir, los tres bajas por lesión también en el entrenamiento de este miércoles. Igualmente, aún no hay novedades con el tema de la inscripción de Marc Bartra y Héctor Bellerín. El fin de semana se acerca y no hay noticias sobre ello, aunque el club está trabajando para poder solucionar estos trámites burocráticos ante el fuerte control financiero que ejerce LaLiga en el tema de los límites salariales.