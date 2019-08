Júnior se despide del Betis con una carta

Tras hacerse oficial su fichaje por el Barcelona, Júnior ha querido despedirse del Betis a través de una carta en las redes sociales, en la que ha agradecido el trato recibido desde su llegada a los escalafones inferiores de la entidad verdiblanca.

"A mi familia bética", ha comenzado el nuevo lateral azulgrana una emotiva misiva, en la que expone su sentimiento por el club y apunta a un futuro de nuevo juntos. "Desde que empecé a formar parte del Real Betis, ésta ha sido mi casa y no sabéis cuánto os agradezco el cariño recibido en todo este tiempo. Nunca imaginé que este momento fuera a llegar tan pronto pero hoy me toca decir adiós", continúa la carta. "Me despido siendo un afortunado: he compartido vestuario con personas maravillosas, he jugado en Europa y todos juntos hemos derrotado a los mejores equipos de España. Gracias a quiénes me habéis acompañado en este camino, en especial a mi familia y mis amigos. Ellos son los que están ahora y los que estarán después. Pero, sobre todo, son los que siempre estuvieron antes. Gracias a los tutores de la residencia, a los técnicos de la cantera, a mi papá José Juan Romero y, por supuesto, a todo el cuerpo técnico de Quique Setién".

Júnior finaliza la carta con el recuerdo de su estreno en el primer equipo: "El 12 de febrero de 2018 cumplí el sueño de debutar con las trece barras. Jamás podré olvidarlo. La noche anterior, en el hotel, fue Joaquín, quién si no, el que me advirtió que estuviera preparado por si acaso me tocaba jugar. No me lo creí, pero no se equivocaba. Jugué, ganamos 1-0 y di mi primera asistencia en la Liga. Alguna vez nuestros caminos se volverán a cruzar. Y yo, tenedlo claro, siempre seré un bético más".