López Catalán: "El árbitro se ha cargado el partido..., no hay derecho"

El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, quiso comentar en los medios del club su impresión sobre el arbitraje de De Cerro Grande y aseguró que "se ha demostrado que se ha cometido una injusticia".

"Más allá de que jugamos contra un gran equipo y que empezamos mal, estábamos completamente dentro del partido. Ha sido un ejemplo claro de que el árbitro se ha cargado el partido. La primera tarjeta a Édgar no es ni falta, es indignante. Y la segunda amarilla no iba a sacarla, se lo ha pensado en diez segundos y lo ha expulsado por las peticiones del otro equipo. Se ha demostrado que se ha cometido una injusticia. Son varias este año, a nosotros y a otros clubes. Con este árbitro son cuatro partidos y cuatro expulsiones. En probabilidades, eso es imposible. Lo consideramos una injusticia y no hay derecho", indicó.

El directivo siguió lamentándose, pero mandó un mensaje de unión. "Hoy nos vamos de vacío y muy indignados. Estamos todos muy calientes por lo que ha pasado. Nos quedan seis partidos. Nos ha pasado durante la temporada que este tipo de injusticias nos han descentrado, por eso pido a todo el Betis que se centre en el partido del jueves en Bilbao. Llevamos toda LaLiga haciendo un papel regular. El tema de arbitraje hay que estudiarlo y cuando acabe LaLiga tenemos que hablar. Vamos todos a apoyar al equipo para meternos en Europa. Creo que tenemos equipo para eso", concluyó.