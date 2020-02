López Catalán: "Los árbitros están persiguiendo al Betis"

El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, volvió a arremeter contra los árbitros tras la derrota por 2-3 frente al Barcelona. Sánchez Martínez perdonó la expulsión a Sergi Roberto en el minuto 38, tras una dura entrada sobre Aleñá, y esa acción produjo un gran malestar en el club verdiblanco.

"Estamos indignados porque es otro partido más en el que consideramos que los árbitros están persiguiendo al Betis. La jugada del minuto cuatro no la tenían que haber revisado, esas son las cosas tan extrañas que hay", aseguró el vicepresidente bético en Movistar LaLiga.

"De lo que más podemos quejarnos es de una entrada que hace Sergi Roberto en la primera parte y que es una entrada de expulsión clarísima. El árbitro se la perdona con todas las de la ley", añadió López Catalán, que volvió a mostrar su enfado con los árbitros.

No es la primera vez que López Catalán se queja de las decisiones arbitrales, ya que tras el duelo en Getafe fue el encargado de dar la cara y exigir responsabilidades. "Estamos realmente indignados sobre este tipo de errores, uno tras otro y ya está bien. No hay derecho, es una vergüenza que a un club como el Betis se le trate así y que esas manos de Ángel no se revisen siquiera. Desde aquí quiero hacer una enérgica queja, por supuesto lo vamos a hacer por la Federación", aseguró entonces López Catalán.