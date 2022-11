Loren, entre el deseo de seguir y la necesidad de salir

La arriesgada apuesta de Loren este verano le está saliendo, de momento, cruz. El delantero, que volvió a disfrutar de minutos en el amistoso ante River Plate, no está inscrito en la Liga Europa y en el campeonato nacional apenas tuvo su oportunidad mientras Willian José no podía ser inscrito.

No tiene necesidad el Betis ahora de dar salida a futbolistas, una vez que cumple con el límite salarial y no se plantea, en principio, fichajes en el mercado invernal si antes no hay una gran venta de por medio. Pero la situación del marbellí es complicada, porque sabe que no cuenta para Manuel Pellegrini, que apuesta por Willian José pese a que el futbolista apenas ha demostrado nada esta temporada más allá de los dos goles que marcó ante el Helsinki. Tiene contrato hasta 2024 y su apuesta fue tratar de convencer al técnico, pero éste no le ha dado bola en estos meses y ahora el futbolista se replantea de nuevo la situación cara al próximo mercado de fichajes.

En verano ya desechó la propuesta del Cádiz, el club que más insistió. Apenas suma en la Liga 13 minutos disputados en los tramos finales de los encuentros ante el Elche y el Mallorca y su situación no mejorará cuando se reanude el campeonato, ya que entre enero y febrero se espera el regreso de Juanmi tras su lesión, una nueva opción para Pellegrini que le cierra todavía más las puertas a Loren.

Pese a todas las trabas, el jugador se encuentra a gusto en Sevilla y en el amistoso disputado en Argentina demostró que la inactividad no le afectado físicamente, ya que mostró una buena condición siendo de los mejores en un mal partido del Betis. Está motivado para seguir luchando por ganarse una oportunidad, pero es consciente de la dificultad y su agencia está moviendo su nombre para sondear las opciones que existan. En este parón tendrá que tomar una decisión definitiva, entre su deseo de seguir en el Betis y la necesidad de salir en busca de minutos y continuidad.